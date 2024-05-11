獨／再爆醜聞！台中警抄職棒簽賭...小隊長在場　竟等他走了才攻堅

▲台中警界醜聞連環爆！傳警方查案，驚見自己人在現場，帶隊者疑縱放涉賭小隊長。（圖／資料照片）



突發中心／台中報導

台中市警界醜聞連環爆！日前才傳出「刑事戰將」前台中市刑大大隊長林明佐身陷美人計，淪為博弈集團內鬼，還有兩千萬來源不明財產，遭到收押。現又爆出，某分局偵查隊日前偵辦一宗大型職棒簽賭案，執行搜索時，赫然發現同單位的的林姓小隊長竟然也在場，離譜的是，帶隊搜索的小隊長，竟等到林騎機車離開後，才帶隊衝入內逮人，涉嫌包庇。

針對這件重大風紀案，《ETtoday新聞雲》向該分局陳姓分局長查證，陳姓分局長先是表示，當天同仁執行搜索時，「有發現貌似小隊長的人在其中，但經確認，男子並非林姓小隊長，林小隊長當時人在分局裡」。但記者追問，當天林小隊長是否執勤？若未執勤人為何會在隊上，以及搜索職簽賭案前林小隊長的行蹤為何？陳姓分局長又改口強調，從發現疑似林小隊長身影到確認身分中間，確實有幾分鐘的時間差，林小隊長是否在這短短時間內出現在現場，還要進一步釐清。

5月2日刑事局爆發高階警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大大隊長任內，和博弈集團掛鉤的重大貪瀆案，引起各界譁然。未料，時隔才1周，竟又傳出有警員涉賭，且查案員警涉嫌包庇縱放的離譜情事。

據悉，5月9日屯區某分局偵查隊小隊長與中打等人偵辦職棒簽賭案，前往屯區一處民宅搜索時，當中竟發現自家分局偵查隊的另林姓小隊長也在屋內，搜索人員非但沒大義滅親當場揪出林姓小隊長反而縱放，等到林姓小隊長騎機車回到局內，搜索人員才又回到查案民宅逮人。

根據了解，警方在現場抓到林姓首腦，並從其帳戶中查到破2億元賭資，現場也發現300多萬元現金，還有破百多條K香菸。啟人疑竇的是，當時台中警界正因為林明佐案士氣低迷，該分局原本希望藉由查獲職棒簽賭來提振士氣，沒想到卻在現場發現自己人，為避免風紀事件曝光，十分罕見地沒有發布破案新聞。

雖然警方表示，疑為現場有人長得像林小隊長，但《ETtoday新聞雲》記者追問，「那該名長得很像林小隊長的男子，是否有被帶回偵訊？」陳姓分局長回覆表示「長得像小隊長的人後來已經離開了」。