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獨／昔涉買凶殺人「威震」董座吳明達再因詐欺被拘提　淡水遭逮！

▲▼ 吳明達近年極力洗白，捐錢又捐血，昨因詐欺遭到拘提，淡水被緝捕到案 。（圖／翻攝吳明達臉書）

▲ 吳明達近年極力洗白，捐錢又捐血，昨因詐欺遭到拘提，在淡水被緝捕到案 。（圖／翻攝吳明達臉書）

記者戴上容／新北報導

涉及北市多起槍擊案，還疑似花500萬買兇開槍的主嫌、威震集團董事長吳明達，台北地院去年依預備殺人、圖利聚眾賭博2罪，將吳明達判處1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。吳明達近來又捲入詐欺案，淡水警昨昨（10）日中午11時許，在大同路友人住家附近將他緝捕到案。

吳明達出身南興街角頭，20多年前曾開槍打死北聯幫主唐重生，被判無期徒刑，假釋出獄後接手家族事業，成立威震集團，主要業務包含住宅大樓新市鎮社區開發，以及都更也兼辦愛心發展協會做慈善。吳明達日前因買凶槍殺青山宮主委、和洗錢案遭到起訴，台北地院去年依預備殺人、圖利聚眾賭博2罪，將吳明達判處1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。

吳明達近年極力洗白，捐錢也捐血，但檢警日前進一步追查，在吳明達手機裡，發現一名蔡姓小弟犯下槍擊案後逃到柬埔寨，成立詐騙機房，不排除吳明達也涉入其中。

淡水警方昨10日在淡水大同路附近吳明達朋友住家附近拘提，吳明達他全程都很配合，態度也很正常，沒有抵抗行為，淡水警方後續將吳移送士林地檢署。

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