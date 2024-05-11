習近平結束訪歐行程　王毅：提振信心和開闢未來之旅

▲習近平飛抵法國。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平10日結束對法國、塞爾維亞、匈牙利的訪問。對此，隨行的大陸外長王毅表示，此行實現了中法關係再鞏固，中塞關係再強化，中匈關係再提升，中歐合作再出發，是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢未來之旅。

王毅提到，針對所謂「中國產能過剩論」的言論，習近平強調，中國新能源企業在開放競爭中練就真本事，代表先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解全球通脹壓力，也為應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂「產能過剩」問題。

▼習近平與法國總統馬克宏。（圖／路透）



在烏克蘭危機，王毅表示，針對個別國家炮製所謂「中國責任論」和各種甩鍋推責言論，習近平指出，中國不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。中方不接受任何利用危機抹黑中國、煽動「新冷戰」的言行。

對於以巴衝突，王毅說，習近平主席強調，當務之急是盡快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道救援，根本出路是落實「兩國方案」。中方支持盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

王毅還說，在攸關和平與穩定的問題上，中國始終站在歷史正確一邊，站在和平正義一邊，站在國際道義制高點，得到國際社會認同和高度評價，成為促進國際和平與穩定的中流砥柱。