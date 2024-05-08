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習近平訪法凸顯兩對立世界　分析：恐藉巴黎分化西方

▲▼大陸國家主席習近平訪問法國。（圖／路透社）

▲北京恐視巴黎為分化西方的「有用盟友」，法中如同「兩個相反世界的對抗」。（圖／路透社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

法國總統馬克宏7日在庇里牛斯山地區接待中國國家主席習近平。然專家分析，近距離外交並未奏效，雙方交集不多。北京恐視巴黎為分化西方的「有用盟友」，法中如同「兩個相反世界的對抗」。

在6日公開正式的歐法中三方會談與法中雙邊會談後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日邀請中國國家主席習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行不公開的私人會談。

海拔2000多公尺的圖馬雷山口（Col du Tourmalet）7日白雪皚皚，盛大歡迎的紅毯顯得格外醒目。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日邀請中國國家主席習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行不公開的私人會談。（圖／路透）

▲馬克宏邀請習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區。（圖／路透）

習近平這次在法國展開國是訪問，雙方想達成的目標與方向卻南轅北轍。北京主打法中建交60週年的法中特殊情誼，並將法國視為西方世界的對話窗口；巴黎則藉此談論歐中貿易逆差、不公競爭，更希望說服習近平向俄羅斯動用影響力，讓俄烏戰爭落幕。

6日的雙邊聯合記者會即可窺見雙方分歧。一邊是馬克宏大談尊重俄中歷史連結，感謝習近平不出售武器給莫斯科的承諾；另一邊習近平卻意有所指、用詞強烈地強調，「不要利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動新冷戰」。

費加洛報（Le Figaro）防務戰略專家拉塞爾（Isabelle Lasserre）7日撰文指出，在記者會現場，兩人之間與其說是友情，「更像是兩個相反世界的對抗」。

歐盟「安全研究所」（Institute for Security Studies）亞洲事務分析家艾克曼（Alice Ekman）7日接受費加洛直播（Le Figaro Live）專訪時也有同樣分析。

她指出，習近平自去年馬克宏訪中後就不斷向法國使出「魅力攻勢」，強調兩國特殊情誼，不過卻「流於表面」。北京呼籲合作，但只要深談俄烏或中東等國際危機，「就會發現法、中立場完全相反」。

一名前外交官告訴費加洛報，和習近平保持對話、試圖改變其立場是對的，但法國不可再次犯下與俄羅斯交手時的錯誤。「因為傳承自戴高樂、密特朗主義的等距理論，已不適用於今日由金磚國家主張與多重結盟宰制的世界」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日邀請中國國家主席習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行不公開的私人會談。（圖／路透）

▲馬克宏邀請習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區進行私人會談。（圖／路透）

馬克宏在記者會中表示拒絕「集團」的概念，但以莫斯科和北京主導的強權就是以對抗西方世界、價值、文化而成的集團。無論是俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）或習近平，兩人對西方文明的態度都日益封閉、敵對。

俄烏戰爭結束或俄國戰敗對中國沒有好處，中俄不僅經濟和軍事同盟越來越緊密，且也有弱化西方民主、分化跨大西洋結盟的共同目標。

費加洛報寫道，「北京的中立是幻象」，但部分西方領袖仍深信不疑；法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）也將北京的立場稱為「親俄中立」。

拉塞爾認為，馬克宏邀請習近平造訪兒時成長之地的魅力策略並沒有帶來改變。朱利安7日在法國新聞電台（Franceinfo）訪問中也表示，「不確定」這樣的非正式行程「能對尋求的目標帶來影響」。

艾克曼分析，巴黎強調戰略自主，「盼在台灣或經濟脫鉤等議題上與華盛頓保持距離」。在此脈絡下，習近平將巴黎視為「有用的西方國家」，企圖「強調甚至加深歐洲內部與跨大西洋衝突」。

習近平接下來將出訪塞爾維亞和匈牙利，這兩個精心挑選的國家在俄烏戰爭和歐洲關係上都與法國站在對立面。

一位不具名外交官質疑，習近平「是否將法國視為和匈牙利或塞爾維亞一樣，是另一個可能挖牆腳的國家？」

拉塞爾分析寫道：「總而言之，北京和巴黎間的『特殊關係』屬於過期的外交軟體。法國獨自面對中國無足輕重。團結、堅定且清楚權力平衡的歐洲才是捍衛烏克蘭，以及歐洲利益的唯一機會」。

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