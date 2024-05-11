嬌客「馬來虎」入住木柵動物園　台灣虎航籲企業齊加入認養

▲台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

來自法國極度瀕危物種的馬來虎入住台北市立動物園，今首度亮相，台灣虎航也獲邀見證台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，歡迎來自法國Le Parc des Félins貓科園抵達台灣的馬來虎正式放展，並宣布加入動物認養計畫。

台灣虎航董事長陳漢銘今日出席馬來虎放展開幕活動表示，今年是台灣虎航的開航第10週年，一路走來，台灣虎航就在台北市動物園的企業認養行列中，支持動物園以推廣野生動物保育為目標。

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陳漢銘指出，台灣虎航機身特有的橘黃底及黑條塗裝，正是來自於老虎的斑紋，再加上今日正式放展的馬來虎，也和台灣虎航的空中巴士一樣，產地都是法國。未來台灣虎航將持續履行企業公民的責任，也呼籲更多企業能一同關注動物福祉，為野生動物盡一份心力，一起加入「企業認養」的行列。

▲台灣虎航也獲邀見證台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，2015年歡慶開航週年時，台灣虎航就宣布正式參與台北市立動物園的動物認養計畫，以實際行動支持動物保育工作，自2017年起，台灣虎航除老虎外，順應國際生態保育趨勢，更加碼認養石虎及雲豹，期待能以企業號召之力，呼籲社會大眾能一同重視老虎、石虎及雲豹，並喚起對於其他瀕危貓科動物的保育及生存問題。