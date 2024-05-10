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社會 社會焦點 保障人權

銷燬獲案毒品2.4噸破紀錄大麻居冠　調查局全新長短槍亮相護運

記者黃哲民／台北報導

調查局今（10日）執行2024年上半年銷燬獲案毒品證物儀式，由即將卸任的法務部長蔡清祥主持，在北市木柵垃圾焚化廠銷燬各類毒品共逾2.4公噸，不僅數量是歷來最多，且仍以日趨氾濫的大麻居冠，蔡清祥呼籲國人勿輕易嘗試仍列為第二級毒品的大麻，調查局長王俊力宣示持續掃毒、溯源斷根，維護國人健康與社會安定。

▲▼調查局5月10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，法務部長蔡清祥主持，逾2.4噸各類毒品送進北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

▲調查局10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，法務部長蔡清祥（中）與貴賓們主持點火程序，逾2.4噸各類毒品送進北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

調查局今上午10點起，在新北市新店區的局本部將預先打包的375箱毒品證物，搬運至台灣銀行支援的大型裝甲運鈔車內。這些待銷燬毒品事先經過高檢署、消基會與毒藥物防治發展基金會等「獲案毒品處理流程監督會」成員代表監督清點、複驗與簽證，封緘裝箱後統一保管於調查局本部。

▲▼調查局5月10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，法務部長蔡清祥主持，逾2.4噸各類毒品送進北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

▲調查局10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，調查官持剛換裝新式長短槍戒護搬運逾2.4公噸毒品上車。（圖／調查局提供）

本次銷燬毒品數量達2445餘公斤，是歷年之最，先前最高紀錄是1415公斤、最低為89公斤。待銷燬大麻毒品從2021起超越海洛因排名第一，本次仍由大麻以170.18公斤的數量居冠，調查局統計，2022年與2023年大麻類毒品入庫總重量，分別高達2021年的2.62倍與2.2倍，凸顯大麻毒品危害程度日益嚴重。

調查局今接近中午起運，除協請轄區警方與國道公路警察局，護送獲案毒品到北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬，另動員所屬風險應變小組調查官，持剛換裝的CZ P10C手槍附加Aimpoint內紅點瞄準鏡，以及Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍警戒，是因應攻堅製毒工廠或詐騙機房等近戰任務而新購裝備。

▲▼調查局5月10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，法務部長蔡清祥主持，逾2.4噸各類毒品送進北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

▲調查局5月10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，協請警方前導護運逾2.4噸各類毒品，到北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

銷燬儀式於下午3點，由蔡清祥、王俊力與台北市府環保局長徐世勲、木柵垃圾焚化廠長梁金龍共同見證並啟動點火程序。蔡清祥將在520卸任，任內最後1次主持這項銷燬儀式，他致詞重申大麻仍列為第二級毒品、並無改變，呼籲國人勿輕易嘗試，執法機關亦會加強查緝，遏阻大麻在國內氾濫。王俊力宣示政府堅決反毒立場，調查局及全國各查緝團隊持續掃毒、溯源斷根，維護國人健康與社會安定。

▲▼調查局5月10日舉行2024年上半年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，法務部長蔡清祥主持，逾2.4噸各類毒品送進北市木柵垃圾焚化廠進爐銷燬。（圖／調查局提供）

▲等候進焚化爐銷燬的375箱毒品證物。（圖／調查局提供）

調查局從1993年起設置「獲案毒品證物保管專庫」，集中保管、檢驗各執法機關查獲的17種第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼，每年5月銷燬判決確定案件所查扣的毒品，2021年《毒品危害防制條例》修法通過後，未判決確定案件的毒品證物經法院核發處分命令，也可提前銷燬。因入庫毒品數量激增，2021年起増為每年上下半年各銷燬1次，減少保管風險。

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