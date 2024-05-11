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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再開放8城市赴港澳自由行　包含哈爾濱、呼和浩特、烏魯木齊

▲▼香港,觀光,旅遊,陸客,旅客,遊客。（圖／路透社）

▲大陸再開放多個城市可赴港澳自由行。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸再開放8個城市的居民可赴港澳自由行，包含山西太原、內蒙古呼和浩特、黑龍江哈爾濱等，從5月27日起實施，各城市居民即日起可提交申請。

大陸國家移民管理局11日公告，經國務院批准，出入境管理局決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

國家移民管理局指出，即日起，上述8個城市戶籍居民以及居住證持有人可以向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。

▲▼香港。（圖／路透社）

「個人旅遊簽注」包括，赴香港3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。簽注持有人每次在香港或者澳門逗留期限不超過7天。

對此，香港特首李家超表示，新增的8個城市人口多、經濟增長大，是高消費群城市，進一步擴大「個人遊」將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等經濟活動帶來大量的收益，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴，他期望香港與這些城市居民交往日趨頻密。

李家超還說，感謝中央對香港的殷切關顧，全力支持香港實現由治及興，「擴展個人遊對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。」

▲▼香港。（圖／路透社）

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