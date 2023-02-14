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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梁文傑陸委會首秀！向香港人道歉「讓你們沒法來台過情人節」

▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

新上任的陸委會副主委梁文傑14日首度主持陸委會記者會，宣布20日起恢復港澳人士來台自由行。同時，他也透露，此事已研議很久，但中間遇到中國大陸解封，造成了疫情的不確定性，才會到現在才來宣布，「其實應該要早一點，所以很抱歉，讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節！」

梁問傑提到，政府一直以來都是依據疫情的判斷做漸進式開放，香港的部分，其實已經研議很久了，但是中間大陸解封，造成疫情判斷的不確定性，才會到現在才來宣布，「對我方來講，完全是要看對於疫情的掌控程度。香港方面的措施與數字，在我們看來是比較透明開放的，所以我們才會在今天宣布。」

▼香港機場。（圖／路透社）

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

梁文傑強調，其實應該要早一點，但是相關的機制要做得比較完備，「所以很抱歉，讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，但是我們選在今天情人節宣布，讓大家20日可以開始來做申請。」

梁文傑也提到，對於港澳與大陸的差異，政府的考慮只有一點，就是對於疫情的判斷，看到底能不能確定現在疫情的狀況，「對香港、澳門我們是比較有把握的，但是對大陸這邊，我們相對來說，還是有所不確定。未來的話，就是按照疫情指揮中心對疫情的判斷來做處理。」

▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑進一步指出，大家應該有注意到，大陸在1月20日有宣布試點恢復出境旅遊團，但在公布的20個試點目的地中也沒有台灣，所以大陸其實也沒有開放旅行社來台，而自由行的部分，大陸早在2019年8月1日就已經暫停了，「接下來我們還是一樣，按照疫情指揮中心對疫情的判斷，繼續往前走。」

另外，有記者提問，港女命案犯嫌陳同佳若申請自由行來台，會不會被駁回？對此，梁文傑回應，政府對陳同佳案的立場沒有改變，陳同佳來台投案並非單純批出簽證的問題，還涉及雙方管轄權以及相關公權力的行使，為了確保本案後續偵查審判的順利進行，希望港府務實回應我方提出的司法互助請求，才能落實司法正義。

▼陳同佳2019年10月23日刑滿出獄，至今未來台投案。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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