黃國昌為519集會槓林俊憲　吳崢嗆：選擇性咆哮！不敢回應林淑芬

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲因為質疑白營519集會「感覺就像是故意不想讓這場活動成功」等話，遭到民眾黨立委黃國昌狠酸，堂堂賴清德大弟子，卻像「側翼」一樣丟臉。對此，民進黨發言人吳崢昨（10日）質疑，黃國昌為什麼選擇性咆哮？直言，黃國昌「護侯」完全不敢回應林淑芬的質疑。

林俊憲日前質疑民眾黨將519集會辦在民進黨部前「狹小的北平東路」，是想「草船借箭」，把隔壁華山文創園區假日滿出來的人潮都借進來，並提到，此集會訴求不清，就是一場設計來失敗的活動。

黃國昌則隨即在臉書發文回批，不解「護主」的林俊憲到底在急什麼，並直指，林俊憲在指點江山前，最好先弄清楚實際情形，「否則堂堂賴清德大弟子搞得跟匿名側翼水準一樣，蠻丟臉的」。

針對黃國昌的發文，吳崢認為，黃國昌一天沒有鎂光燈就會受不了，還洋洋灑灑寫了500字回嗆林俊憲委員好心寫給民眾黨主席柯文哲的忠告。

吳崢接著質疑，「奇怪了！大家有發現黃國昌已經超過兩天，完全不敢回應林淑芬委員嗎？為什麼選擇性咆哮？」

此外，吳崢直言，所以在「三重果菜市場是否遷址蘆洲」一事上，窺見黃國昌對新北市政無知。

最後，吳崢表示，一心護侯、擁侯的黃國昌，看完林淑芬委員的諄諄教誨以後，對蘆洲市民的心聲到底搞懂了沒？