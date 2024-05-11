桃園天九牌賭場藏透天民宅　還有專車接送...警逮29賭客

▲天九牌賭場藏身透天民宅。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區福龍路三段一處透天民宅人員出入頻繁，內有經營大型流動賭場之情事，不但周邊架設多支監視器，甚至聘僱司機協助載送賭客至該處賭博，警方獲報後經多日監控，凌晨見時機成熟一舉攻入，當場逮捕張姓負責人、員工6人及賭客29人，查扣賭資61餘萬元、賭具、籌碼及K他命、K盤等依法移送偵辦。

▲警方拂曉出擊逮36人。（圖／龍潭警分局提供）

警方調查，該隱身透天民宅的賭場於 5月初即開始經營天九牌，賭客進出頻繁，且周圍架設多支監視器，張姓負責人除提供處所、賭博器具外，甚至聘僱司機協助載送賭客至該處賭博。警方經多日埋伏、監控與現場蒐證後，日前拂曉出擊，現場逮捕張姓負責人、工作人員6名及29名賭客到場，搜查現場時除發現大量賭博用具及高達新臺幣 61 萬之賭資外，另查扣第三級毒品K他命及K盤等物，警方訊後依違反賭博罪及毒品防制條例移送地檢署偵辦，另賭客依社會秩序維護法進行裁處。

▲查扣賭資、籌碼、賭具等相關物證。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局長張鶴瓊表示，常有因為賭博成瘾而導致傾家蕩產、家庭失和事情發生，賭場的存在讓社會治安帶來了嚴重的影響，警方將秉持一貫查緝賭博的決心，打擊犯罪掃蕩不法，亦持續執行雷霆除暴勤務，以杜絕社會治安毒瘤，淨化轄區治安。