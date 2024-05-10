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社會 社會焦點 保障人權

違法聚賭還幫攬客洩個資討債　新北警1巡佐涉貪污重罪羈押禁見

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市海山警分局1名派出所陳姓巡佐，涉多次到麻將賭場賭博，未依法查緝還幫忙攬客，並收賄幫查賭客個資給業者討債，經新北地檢署搜索約談後聲押禁見，新北地院今（10日）認定陳男與陳姓業者涉犯違背職務行收賄重罪，有勾串共犯或證人之虞，裁定2人均羈押見。

據悉，陳姓巡佐與派出所同事林姓警員，涉從2020年起多次到陳姓、呂姓與湯姓業者在新北市板橋區、三重區與新店區的麻將賭場賭博，現年50多歲的陳姓巡佐從警30多年，先前也涉及簽賭被送辦、因罪證不足剛獲不起訴。

海山分局去年（2023年）接獲內部檢舉，報請新北地檢署檢察官周懿君指揮偵辦，發現陳、林2警不但沒依法查緝賭博，陳姓巡佐反而幫賭場攬客，還涉收賄擅自用警務系統查詢賭客個資，洩漏給業者催討賭債。

檢方發現不僅林男依陳姓巡佐指示幫忙個資，海山分局另有分屬2個派出所的莊姓、張姓、許姓與蕭姓警員，也涉用辦公設備查詢民眾個資，前天（8日）深夜發動搜索並約談17人，複訊後於今（10日）晨以涉犯貪污重罪，有逃亡、勾串滅證之虞，聲押禁見陳姓巡佐與陳姓賭場業者。

新北院今下午召開聲押庭調查，認定陳姓巡佐與陳姓業者分別涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，今傍晚裁定2人均收押禁見。

檢方另於複訊後，諭知涉犯包庇賭博、《個人資料保護法》等罪嫌的林姓警員交保15萬元，呂姓、湯姓賭場業者涉犯營利賭博罪嫌，各交保50萬元和5萬元，莊姓與張姓警員涉犯《個資法》，各交保3萬元，許姓與蕭姓警員無保請回，後續將釐清私查個資動機。

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