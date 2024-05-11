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女兒氣母重男輕女偷給弟50萬　許常德：她以為那樣不公平才是公平

記者黃翊婷／台北報導

一名女子認為父母重男輕女，父親過世之後，母親還瞞著她給了弟弟50萬，她擔心母親會偷偷將房子持分過給弟弟，因而感到很煩惱。音樂人、作家許常德勸慰女子，被重視也可能是被控制，而被輕忽代表知道凡事要靠自己，「妳比誰都早面對這樣的考驗，沒有不好」，至於母親重男輕女的觀念，其實是受到時代影響，「她不是不公平，是她以為那樣不公平才是公平」。

▲▼家人剪影。（圖／CFP）

▲女子控訴父母重男輕女，讓她感到很心寒。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

該名女子寫信向許常德傾訴煩惱，她提到，父母都很重男輕女，過年拜祖先、吃團圓飯都可以把她忽略，彷彿她不是家裡的一員，後來父親生病去世，在床邊照顧、處理後事的都是她，父親留下來的房子卻只給母親和弟弟。

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女子接著說道，之後她勞心勞力照顧母親，可是在父親去世的對年，卻無意間知道母親瞞著自己給了弟弟50萬元，她不在意錢，但對「母親眼裡永遠沒我這個女兒」感到心寒，加上擔心母親會把房子持分過給弟弟，自己的未來又將何去何從，「請問，這種媽媽我還要盡孝嗎？」

許常德在臉書「許常德的地下手記」發文回覆女子，內容提到，在重男輕女這樣偏頗的設定裡，被重視的男性不會得到什麼好處，甚至受到的毀滅性傷害會大於女性，「被重視，就可能是被控制，被一種不勞而獲的勾引給扼殺了」，因為受到過度的寵愛，在成長階段獲得最多的經驗就是不用珍惜，把不公平當作正常狀態，反而缺乏危機意識，闖禍也不當一回事，反正會有父母善後，無法獨立靠自己克服困難，這樣的重視等同把一個人搞廢，若有一天父母倒了，就是大家一起沉船。

而被輕忽的一方，許常德認為，因為他們知道父母不會改變想法，所以從小就會學習如何消化父母的不公平，也知道凡事要靠自己，雖然可能會反覆受傷，但不影響自己生命力的反抗，嚴厲磨練一定比過度寵溺好，畢竟這個世界本來就充滿不公平，「妳比誰都早面對這樣的考驗，沒有不好。」

▲女性,女人,愛情,追求,搭訕,戀愛,男追女。（圖／視覺中國）

▲許常德鼓勵女子不要陷入同樣的「泥淖」。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

許常德鼓勵女子爬出「泥淖」，不要讓自己也變成這樣觀念的人，必須保持思想清晰，別把事情混為一談，她的煩惱其實就是3道題，要不要照顧媽媽、關於房子的擁有權限要去問律師和研讀相關法則、是不是要想想自己的餘生該怎麼規劃，「有沒有能力做，有沒有能力心甘情願做，是妳要注意的重點。」

至於母親的觀念問題，許常德說，「媽媽的重男輕女是繼承的，那時代的她比這時代的妳更難脫身，她只是盡力扮演那個時代賦予她的角色」，因為當時重男輕女是主流且被鼓勵的，一旦纏上，終身難改，「她不是不公平，是她以為那樣不公平才是公平。母親節前回覆這封信，盼妳的母親能得到妳的擁抱。」

● 本文獲得許常德授權刊載。

問 爸媽很重男輕女，什麼好的都給弟弟，就連過年拜祖先，吃團圓飯都可以把我省略，當作我不存在，彷彿我不是他們的家人。 爸爸臨終時，照顧在床邊的卻是我，後事也是我處理的。我現在住的地方是爸爸留下來的房子，房產權是我和媽媽和弟弟共有。 昨天...

許常德的地下手記發佈於 2024年5月9日 星期四
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