彰化最大「危樓」竟列防空避難所　民眾傻眼：等著被活埋嗎？

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣最大爛尾樓，員林市站前地標「黃金帝國」，921荒廢至今長達20多年，今年3月經土木技師鑑定後被列為危險建築，預計年底將拆除改建，但黃金帝國竟被列為火車站的「防空疏散避難地點」，民眾笑稱，可能子彈還沒來，大樓恐先因地震先倒了，躲到裡面難保不被活埋。

▲黃金帝國列危樓，指示牌高掛列防空避難所。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林地標黃金帝國今年將進行拆除作業。（圖／記者唐詠絮攝）

黃金帝國為地下4樓地上14樓建築，與彰化市喬友大樓並列為彰化南北2大地標，喬友發生大火後去年已經夷為平地，目前正進行都更作業中，位於員林市蛋黃區的黃金帝國，荒廢了20多年，終於在今年露出曙光，今年3月經台中土木技師公會鑑定，「該建築物耐震能力不足，結構補強不符效益，建議拆除重建」，評定為危險建築後，拆除作業加快腳步，縣府編列8100萬預算，並進行招標作業，預計今年底拆除。

拆除的消息一出，令員林人是既興奮又期待，但近日卻被眼尖的民眾發現，火車站前、中山路口東西兩側電杆懸掛「防空疏散避難設施」仍指向黃金帝國，相關單位為何沒有拆除，擔憂真的發生大地震，不知情的民眾逃進大樓內，這後果恐怕難以設想。

彰化縣警局表示，防空避難設施認定核發及變更使用執照由建管機關認定，後移警察機關建檔。本局迄今未接獲「黃金帝國附屬防空地下室」拆除通知，但為維護縣民防空避難安全，員林分局今已將「防空避難標示牌」及「引導路牌」先行拆除，並近期將會同縣府主管機關辦理現地會勘，以進行解除建檔作業程序。

▲員林地標黃金帝國攤商已退租。（圖／記者唐詠絮攝）