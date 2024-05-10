桃機第三航廈分配出爐！華航、長榮、星宇4大區域航線進駐　

▲桃園機場第三航廈。（資料圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用，歷經5次協商，桃園機場第三航廈分配出爐，桃機公司表示，未來第三航廈將由華航、長榮、星宇航空進駐，以北美線、東北亞、東南亞、紐澳線等為主。

桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用和營運，第三航廈北登機廊廳預計今年底完工營運，明年率先提供服務。

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桃園機場公司副總李俊德表示，去年8月已經完成第三航廈航空跟地勤進駐空間分配，進駐第三航廈的國際航空包括中華航空、長榮航空、星宇航空等，以北美線、東北亞、東南亞、紐澳線為主，最主要目的是考量轉機，東北亞、北美線、東南亞的轉機量越來越高，因此集中在第三航廈，動線會更加順暢。

至於第三航廈分配國籍航空跟外籍航空的佔比，李俊德指出，目前第三航廈以國籍航空為優先，百分百是國籍，等於只會有華航、長榮和星宇航空這三家，這三家進駐後，預估旅客量一年會有2千萬人次，未來將視實際狀況再進行微調，外籍航空的旅客量會比較少一點。

李俊德表示，去年旅客量約3535萬人次，今年預估會超過4千萬人次，等到第三航廈蓋好的時候，旅客量剛好上來，屆時空間分配比較平均一點，舒適度更為提升。