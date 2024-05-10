只顧看導航！未注意限高大貨車卡涵洞　洩氣脫困警還幫搬貨

▲大貨車駕駛誤信導航卡在高速公路涵洞。（圖／中壢警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

一名31歲莊姓男子駕駛大貨車，因對路況不熟信任導航，不慎駛入限高2米6的高速公路涵洞，瞬間的撞撃不但大貨車立刻變「卡」車，莊男也撞得流鼻血，警方據報調來輪胎行放氣降低高度脫困，並充當「一日理貨員」，趕快協助把散落地面的貨物搬回貨車上，避免危害擴大。

中壢警分局興國派出所及交通中隊昨日10時許，獲報在中壢區中正路有大貨車卡在涵洞而且貨物散落一地，值班同仁趕緊通知中壢交通中隊派員並派遣現場巡邏員警到場，只見大貨車卡在涵洞連限高2.6公尺牌也遭撞毀。

▲巨大衝撞力把車頭都撞歪。（圖／中壢警分局提供）

大貨車駕駛莊男說，因為路況不熟，他只顧著看導航，一時沒注意到限高就撞了上去。莊男經測試酒測值為0，員警也立即為留著鼻血的莊男請救護車到場為他救護並送醫檢查， 興國所長周俊鋒也立刻帶著巡佐楊明鼎、警員郭翼魁、顏禎儀、粘書豪協助交通管制並搬運散落一地的貨物，不讓危害擴大。

周所長也很快請輪胎行前來協助放氣降低車高，才順利將大貨車移至路旁，高公局也趕緊到場封路處理，維護行經民眾安全。中壢分局表示，大貨車駕駛務必事前做好道路規劃，沿途若有行經橋下、隧道、地下道、涵洞，一定要確認車高是否符合限高後再出發。