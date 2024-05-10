北士科30%可做批發零售業使用　議員質疑變相圖利廠商

▲台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安10日赴議會專案報告，民進黨議員洪婉臻關切北士科招商案，指蔣市府在今年變更土地使用分區管制的內容，可以兼辦批發零售的業務辦公室；對此，產發局說明，考量實際企業營運型態與實務需求，放寛原允許進駐的主軸產業其兼辦批發、零售業務可作「辦公室」使用，以貼近產業需求，會有30%以內的支援性服務業內涵，但剩70%仍要維持原本的辦公大樓。

洪婉臻質詢時提到，市長在報告中提到有關北士科的招商、產業類別的規範，全部都說「回歸都市計畫土地規定」，在今年3月22日台北市的都市計畫書有關北士科第三次修訂的細部計畫案，就是土地使用分區的管制案，北士科有非常多的爭議，市府也送政風，照理來說案子在調查中，但為什麼在今年還會改土地使用分區管制的內容？

洪婉臻質疑，本來新壽標北士科的時候，就已經讓外界覺得是「走後門」沒有送計畫，但是在這裡面就應該約定本來規定的幾大範疇，像是只允許做生產製造或辦公室、或生技醫療運用、或支援性服務業或企業營運總部，或市府的職業訓練場合，這本來就是一個框架裡，為什麼在現在沸沸揚揚的狀況下，居然還開放一個新項目，讓他們可以兼辦批發零售的業務辦公室，為什麼？

對此，蔣萬安說，產業局之前其實有回報。產發局長陳俊安說，這部分講的是北士科在規定裡面，有30%以內的支援性服務業的內涵，過去進駐廠商在開會時，很多在反應北士科裡面可能連藥妝店都不能設，這樣的情形其實會影響到當地就業市民朋友的日常。

但洪婉臻質疑，「批發零售的範圍有多廣？可以是購物中心，跟一開始規劃的母框架不一樣」，在這麼敏感的時刻去做一個土管的細部計畫修改，觀感不好。

洪婉臻說，當時柯市府招標T17、T18時候，還特地免除投資計畫書的要求回歸土管規定，但是當時不會預期到市府會開放工業用地兼批發零售業，這變更會產生潛在利益但不會反映在投標金上面嗎？等於是又讓價值上漲了，不要說T17、T18怎麼樣，是北士科一起改，這觀感很差。

洪婉臻指出，兼辦要如何認定？台北101、微風南山等購物中心，都是高樓層辦公室低樓層開設百貨公司，這樣算是兼辦嗎？這樣開批發零售又沒有明確定義，之後會變成什麼樣？產發局有想過嗎？這不是變相圖利廠商嗎？

陳俊安說明，還是會回到30%的面積以內非支援性服務業，所以這棟建物的70%還是要維持原本的辦公大樓，「還是回歸到土管，是支援性的服務業」。

產發局在會後透過文字稿說明，有關北士科土地使用分區管制修訂案，其中因應進駐企業的反映，於申請公司或商業登記時，面臨部分項目不符使用而無法登記的情況，例如生技醫療產業其營業項目包括批發、零售業務，進駐園區僅作辦公室使用，實際從事批發零售的賣場販售作業非位於園區內，卻無法於園區登記。

產發局表示，考量實際企業營運型態與實務需求，於是放寛原允許進駐的主軸產業其兼辦的批發、零售業務可做「辦公室」使用，以貼近產業需求。另外，為滿足園區基本生活需求，北士科允許支援性產業如餐飲業等可進駐園區，惟上限為30%。