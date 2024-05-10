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蔣市府沒跟新壽密會？蔣萬安遭打臉　林延鳳送桃花劍助斬妖除魔

▲台北市議員林延鳳贈予市長蔣萬安寶劍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林延鳳贈予市長蔣萬安寶劍。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安10日赴議會專案報告，民進黨議員林延鳳詢問北士科議題時，詢問新光人壽是否密會過蔣市府？蔣回應沒有，但林打臉稱3月28日法務局等人曾與新壽見面卻無會議記錄，討論內容還是地上權移轉；一旁的法務局長連堂凱表示，結論是依合約不得移轉。最後，林也贈蔣一把桃花木劍，要讓他斬妖除魔，有勇氣辦這4案。

台北市議員林延鳳10日質詢時問市長蔣萬安，能接受市長公然讓財團高階主管到市長室開晨會？蔣萬安說，「不會」。林表示，柯文哲幕僚爆料，柯文哲任內跟沈慶京有多次面會，過去也有報導指新壽副總吳欣盈也曾出席柯市府3次市長室會議。

林延鳳說，她索資後，這些紀錄都沒有，但柯市府可以容許財團進到市長室開會，這也是破天荒；她詢問蔣萬安，「新壽有密會過蔣市府，知不知道？」，蔣說，「沒有，我了解是沒有」。隨後林爆料，根據索資內容，今年3月28日，出席的人有法務局、地政局長，5個科室主管都有出席，「顯然市長不知道？」

林延鳳直言，該場會議沒有會議紀錄、沒有錄音錄影，「當時，新壽出席的人，陳姓副總，討論內容有關地上權跟建物移轉、信託設定等，局長你們到底談什麼？談到連市長都不知道」。

對此，法務局長連堂凱回應，該場會議沒有府級長官出席，最高就兩位局長，談的內容是契約有關地上權移轉，「談的結論是按照合約走」。蔣萬安接著說，依照合約，在地上權程序期間不得移轉。

但林延鳳質疑，沒有看到任何會議紀錄、沒有錄音錄影，誰知道你怎麼談？市府依據合約跟新壽說不行轉移，新壽也說暫時沒有這個計畫，根本是騙人啊。處理大案時，你自己是律師，但是不要陷入法匠的思維，只看表面，不了解核心，市府運作你要掌握。

林延鳳說，南港轉運站、北士科都是耽誤北市整體發展，她提醒，北士科合約沒有載明必須要蓋多大量體，到時蓋兩間廁所取得使照，他也可以轉移，你知道嗎？市長你可接受這種狀況？

林延鳳提醒，「面對廠商一而再而三拜會，沒有任何會議紀錄」，這時蔣萬安馬上搶答，強調「我沒有跟他見面」。林延鳳接著說，2個局長出席沒讓你知道，應該要重新議約，看是要繼續開發，還是必須什麼時候分手，要有deadline，不可以讓廠商與取予求。

蔣萬安強調，依照合約，是不准這樣來做的。最後，林延鳳送上「桃花木劍」，表示這不是讓蔣萬安斬桃花用的，是要蔣斬妖除魔、讓蔣有勇氣，把這幾個案子該怎麼辦就怎麼辦，不要退縮。

法務局長連堂凱會後透過文字回應，因屬於拜會性質，所以沒有會議記錄，且是合約第4條第4點執行，當時會議討論有關地上權移轉、設定負擔與信託約定，至於業者有無要移轉，尊重公司，不便代為說明，且合約是在未取得使用執照前，不能移轉。

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