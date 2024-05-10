雙雙中毒！2美容店長試打「瘦肩針」　當場倒地1死1傷

▲2店長試打瘦肩針。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一法院近日公開一起非法行醫、過失致死案件的審理結果。各開一間美容店的王店長（化名，下同）與陳店長在銷售員的推薦下，親自試打「瘦肩針」，怎料2人當場中毒倒地，陳店長送醫不治身亡，王店長經過搶救撿回一條命。

據《極目新聞》報導，王店長和陳店長是好朋友，兩人各自經營美容店。王店長認識了某醫療機構的李銷售員和許銷售員。2名銷售員向王店長推銷了一款新產品「瘦肩針」，王店長便把他們介紹給了陳店長。

2023年3月，王店長帶著2名銷售員來到了陳店長的美容店。王店長和陳店長決定先試用「瘦肩針」，看看效果如何，再決定是否購買該產品，並在自己的店內推廣使用。



隨後，在許銷售員的指導下，王店長為陳店長試打了「瘦肩針」。沒多久，陳店長就感到身體不適，症狀加劇。此時，許銷售員正在為王店長注射「瘦肩針」。見狀，許銷售員未繼續打完王店長全部的產品，3人連忙將陳店長送醫。不過，王店長沒多久也跟著倒地。

▲李銷售員坦承，藥物是網購的。（示意圖／CFP）



經過一番搶救，陳店長不幸身亡，王店長則撿回了一條命。經鑑定，陳店長因美容藥物注射中毒而繼發重度感染，最終多重器官衰竭死亡。王店長被診斷為藥物中毒，損傷程度為輕傷二級。

2023年4月，3人因涉嫌刑事犯罪被檢察機關核准逮捕。

李銷售員交代，他負責進貨和銷售，許銷售員負責培訓客戶如何使用產品，對於藥品的主要成分，他並不清楚，都是透過網路購買的，自己也沒有核實產品的真實性，只知道產品有備案號及檢測報告。

許銷售員也表示，該「瘦肩針」僅幫2名店長施打過，在這之前無其他受害者。面對好友過世，王店長表示，感到十分後悔，當時自己先學，再幫陳店長打針，只是想了解一下這個新的產品，最後出了這麼大的事情，她非常後悔，也對不起好友。

▲3人均獲刑。（示意圖／CFP）

武漢洪山法院認為，2名銷售員在未取得醫生執業資格的情況下，非法從事醫療美容活動，造成就診人死亡，其行為均已構成非法行醫罪，屬於共同犯罪。王店長的行為則已構成過失致人死亡罪。考慮3人自首且積極賠償陳店長的家屬，可依法從輕或減輕處罰。

最終，一審法院判決2名銷售員均被判處有期徒刑6年併處罰金3萬元（人民幣）；王店長則被判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年。二審法院維持了原判。