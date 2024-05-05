日本超商成「富士山打卡景點」！影響居民　總公司道歉

▲日本便利商店成富士山打卡景點。（示意圖／路透）

文／中央社

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所針對遊客脫序行為正設置用來阻擋拍攝的黑布，羅森總公司今天也致歉並公布因應對策。

河口湖車站外的這間羅森便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多觀光客到此一遊打卡。

富士河口湖町公所日前決定在引發話題的便利商店對面人行道，設置用來遮擋富士山的黑色布幕，相關工程已在4月30日動工，預計數天內就能完工。根據規劃，布幕高度約2.5公尺、寬度約20公尺。

日本日刊體育報導，除了富士河口湖町公所正在設置黑色布幕外，羅森總公司今天也在官網致歉並公布因應對策。

目前被外國觀光客視為拍攝景點的分店共有兩家，一家是最早爆紅、也是正在設置黑色布幕的「羅森河口湖站前店」，另一家則是車程約5分鐘外的「羅森富士河口湖町役場前店」，兩家店外都可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面。

羅森在聲明中表示，由於兩家分店成為拍攝富士山的人氣攝影景點，造成附近居民、顧客及其他許多人的困擾與憂慮，在此由衷致歉。

有關羅森河口湖站前店的部分，總公司為強化安全，雖然至今已採取派遣總公司人員前往該分店等對策，但也在5月4日新設置多國語言版的「禁止橫越馬路」簡易看板。

羅森總公司還將盡速設置正式的多國語言看板，內容包括提醒觀光客在停車場及馬路上拍照的危險性，及呼籲遊客遵守禁止橫越馬路、禁止亂丟垃圾等公眾禮儀與秩序。

同時，為了防止意外發生，羅森總公司將跟警方與行政部門商議後，檢討是否派遣專職保全人員到場維護安全。

至於羅森富士河口湖町役場前店，總公司也預定比照羅森河口湖站前店設置多國語言看板，目的同為提醒觀光客。