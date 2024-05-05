網美IG打卡竟喪命！午餐吃一半　遭搶手找上「當眾射殺」

▲戈伊布蘿在餐廳遭人射殺（圖／翻攝Instagram@landyparraga.ec、X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

厄瓜多23歲網美戈伊布蘿（Landy Parraga Goyburo）在餐廳內遭射殺身亡，遇害過程被店內監視器拍下。調查人員認為，她生前在Instagram分享午餐打卡照片，不慎洩露蹤跡，才會被2名槍手找到。

根據畫面，戈伊布蘿原本正與男伴聊天，一看見蒙面人持槍從大門闖入餐廳，立刻嚇得尋找掩護，但還來不及逃跑，已經中彈倒臥血泊中。

調查人員仍在追查凶手與犯案動機，但他們指出，槍擊發生前不久，戈伊布蘿在Instagram發布她在某餐廳享用「橘汁醃章魚」（octopus ceviche）的打卡動態，很可能就是因為此舉，才被有心人士鎖定。

戈伊布蘿2022年曾代表洛斯里奧斯省（Los Rios）參加厄瓜多小姐選美比賽，還創辦運動服飾品牌，但去年12月登上新聞頭條，卻是因為疑似與毒梟諾雷羅（Leandro Norero）發生婚外情。

根據對話紀錄，諾雷羅懇求貼身會計幫忙隱瞞2人關係，「如果我老婆發現關於她的任何事情，我就完了」，他不久後被抓進牢裡，僅僅6個月就在獄中被殺。

儘管戈伊布蘿因此遭到調查，但沒有被起訴，也從沒公開回應此事。不過，隨著她的遇害，不少輿論懷疑，可能是遭諾雷羅的正宮妻子買凶殺害。