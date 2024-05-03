真有富貴相！研究證實：五官「2部位」透露你是有錢人或窮光蛋

▲研究顯示，從五官的眼睛和嘴巴，可以輕易判斷一個人的財經地位。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

最近一項來自多倫多大學心理學教授的研究指出，透過觀察人的面部特徵，可以判斷其社會地位和經濟狀況，特別是眼睛和嘴巴的表情。研究發現，這種判斷的準確率竟高達68％，而幸福感的差異直接體現在臉上！

多倫多大學心理學教授Nicholas O. Rule和研究生R. Thora Bjornsdottir在《人格與社會心理學》期刊上發表了一篇「The Visibility of Social Class From Facial Cues」的研究。研究團隊邀請一組受試者，提供了80張男性和女性的照片，讓他們判斷照片中人的社會階層。這些照片中一半的人收入在15萬美元以上，被定義為富人階層；而另一半收入在3萬5,000美元以下，被定義為勞動階層。

為了避免受試者判斷遭干擾，研究團隊要求照片中的人表現出「毫無表情」的狀態，以便受試者直觀地作出判斷。結果顯示，受試者幾乎都能猜出照片中人的社會階層，準確率高達到68％，明顯高於隨機猜測。

根據外媒報導，Bjornsdottir指出，受試者在判斷時並沒有意識到真正的依據。因此，Bjornsdottir和Rule進一步測試發現，眼睛和嘴巴是受試者判斷的關鍵線索，特別是「笑容」。原來，經常笑的人，即使拍攝「毫無表情」的照片，其眼角和嘴角的肌肉狀態仍然與不愛笑的人有所不同。

Bjornsdottir指出，相對於勞碌維生的人，富人通常享受更多歡樂、無憂的生活，這種情緒狀態常常反映在他們的面容上。因此，可以推論情緒可能會隨著時間的推移潛移默化地顯現在臉上，而這種變化可能會在無意識的情況下啟動某些肌肉，導致臉部結構產生變化。



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