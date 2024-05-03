妹子初夜獻給「大15歲男友」　隔天收到這封訊息超心碎

▲女網友把初夜獻給男友，卻收到令人心碎的回覆。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名20歲女網友把「初夜」獻給大15歲的男友，原以為能夠感情升溫、變得更加親密，孰料隔天竟收到伴侶發來一封訊息，條列式盤點「妳做愛時做錯的每一件事」，讓她感覺既受傷又尷尬。

女網友在論壇Reddit表示，她早就預期自己會很緊張又笨拙，「性愛很尷尬，有時還很痛，所以我不得不請他稍微停下來……他有射精，但我沒辦法高潮，可能是因為緊張。反正，隔天我醒來時，收到他傳來的一封訊息，基本上列出了我做愛時做錯的事情。」

35歲男友列出「檢討報告」，要求女網友除毛、性感一點、多多呻吟、不要那麼安靜、不要一副尷尬害羞的模樣、不要中途喊卡以免破壞氣氛，甚至要求精進口交技巧。

女網友表示，她知道自己的性愛技巧需要磨練，也不介意接受相關建議，只是希望男友可以面對面、更溫和地談論這件事，「這封訊息讓我感覺措手不及，現在想到我們要再次做愛，讓我更難為情了。」

網友們一面倒勸分，並且批評男友的作法，「妳應該要回他，『我要去找別人練習了，拜拜！』」、「親愛的，把它當成一個教訓，然後快逃吧。封鎖這個怪胎，他完全是個白痴跟魯蛇」、「任何深切關心妳的伴侶，都會尊重妳的身心，在疼痛的時候停下來，如果妳是新手，還會給妳時間適應性愛，並且考慮到妳開不開心。」