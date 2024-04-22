女優挑戰「21天性愛馬拉松」狂啪120男大生　每天拍6部素人片喊累

▲英國女優邦妮（Bonnie Blue）發起21天性愛馬拉松，和120名學生上床。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo，下同）

記者張寧倢／編譯

英國成人女優邦妮（Bonnie Blue）赴墨西哥海灘挑戰性愛馬拉松，在短短21天內與120名正在放春假的美國大學生發生性行為，一天要拍5、6部性愛影片。她坦承這項挑戰令人疲累，但也很容易完成，因為消息迅速在大學生之間傳開，當地許多男大生用IG主動私訊她「報名」，到後來甚至只能「先搶先贏」。

根據每日星報報導，美國許多學校最近正在放春假（Spring break），大學生們飛往加勒比海觀光勝地坎昆（Cancun）度假。然而，身材火辣的英國女優邦妮和另一名女優蕾拉妮（Leilani May）有個大膽的計畫，她們在坎昆發起「百人斬」馬拉松性愛，並邀請男大生一起拍攝成人影片。

結果，兩人在短短21天內超標達成計畫，和120名大學生拍了影片，還讓他們所有人在衣服上簽名留念。邦妮接受每日星報採訪時稱，完成目標毫不費力，因為有很多人願意參加，「這並不難。我也希望我可以說這很難，但事實並非如此，我帶了名片，預計在開始的頭幾天到處發名片。」

邦妮說，她原本打算到處「拉人」招攬，「我會自我介紹說，嘿，你看，我是一個色情女優，我是OnlyFans的創作者。我想拍些真實的內容，你們願意和我一起拍嗎？」然而，她根本不用這麼辛苦，當邦妮踏進度假酒店的那一天開始，「人們就主動找上我。」因為許多人都在TikTok、IG上看過她的影片，她在坎昆的消息早已在大學生社群之中傳開。

邦妮表示，開始的第一天她就拍了5、6部成人影片，所有性愛對象都是她當天才見到的人，還有許多人用IG傳訊息給她，問她能不能一起拍片，基本上是「先搶先贏」。而且拍完片之後，她也會和學生們到海灘或游泳池，繼續進行感情交流，不希望他們的互動只侷限在飯店房間裡。