iPhone設5個鬧鐘都不響！蘋果搶修中　內行曝1功能惹禍

▲iPhone近期傳出故障問題，部分用戶表示鬧鐘不會按時響起。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone近期傳出故障問題，部分用戶表示鬧鐘不會按時響起，其中一名網友更稱他設了5個鬧鐘都沒聲音，蘋果表示正全力解決這項問題。有些3C專家點出原因可能是蘋果的「螢幕注視感知功能」出錯，導致鬧鐘音量降低。

根據BBC報導，對許多人來說手機鬧鐘是不可或缺的功能之一，但近來卻有部分iPhone用戶的鬧鐘功能疑似故障，完全不會響起，甚至還有TikTok網友拍片抱怨，自己設了5個鬧鐘，結果卻一個都沒有響。

蘋果表示，公司正全力解決此問題，但未說明是什麼原因導致，也沒有給予解決方式。目前尚不清楚有多少用戶受到影響，也不清楚這個問題是否只出現在特定機型。

有部分專業網友認為，問題可能出在蘋果設計的「螢幕注視感知功能」（attention aware features），也就是當用戶注視手機時，螢幕就不會變暗，直到用戶停止注視為止，而當用戶注視裝置時，裝置也會自動降低音量。

因此有可能是用戶在入睡時，將手機螢幕面對臉部，導致鬧鈴音量降低，才會沒有聽到鬧鐘聲響起。這項功能僅限於iPhone X以上機型，還有iPad Pro（11 吋）、 iPad Pro（12.9 吋）。