　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

新加坡銀行有40名員工因詐領保險金遭開除。（圖／達志／美聯社）

▲新加坡銀行有40名員工因詐領保險金遭開除。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新加坡華僑銀行（OCBC）子公司新加坡銀行（BOS）發生紀律醜聞，據傳事件嚴重程度宛如「銀行被詐騙集團詐騙」，並導致上百名員工被調查，其中40人遭到開除。

據新媒《Mothership》報導，新加坡銀行提供員工最高10,500新幣（約新台幣25萬元）醫療保險福利，但不適用於醫美、輪椅等非醫療與健康護理設備，另低於200新幣（約新台幣4700元）理賠金不需提出詳細內容的收據。卻傳出有員工自2022年起，詐領理賠金購買美妝、保養品、健康補品、燕窩及牙刷。

一名未遭調查的員工透露，高層以「銀行被詐騙」形容這起事件嚴重度。外界雖不清楚是什麼原因觸發新加坡銀行啟動調查，但可從3位被開除的匿名員工說辭，窺見這起牽動數百人、召開數個月紀錄聽證會，最終有40人被開除的醜聞內幕。

其中一名被開除員工表示，「理賠」可追溯到2年前，銀行則於去年啟動對員工與合作診所的調查；另名員工則透露，濫用保險金的員工已在2023年歸還款項，並以為「這樣就結束了」，有些人卻意外的被解雇；最後一名職員指出，一些員工遭到「強迫認罪」，去年的獎金遭沒收，也未收到銀行今年2月承諾的1000新幣（約新台幣2.4萬元）生活支持費（living support）。

另外，與新加坡銀行配合的免預約診所Drs Thompson & Thomson，事後遭新銀解除合作關係，但該診所強調「理賠只能由患者提出」，且診所一直遵循最嚴格協議與指導方針。

延伸閱讀
南韓女團24歲成員「酒店接客」被認出　公司突宣布解散：決定各走各路
20歲嫩妹肛門膿瘍急求醫　竟是「太愛乾淨」惹的禍！
林逸欣大樂透砸5000元中大獎　領獎卻吃驚：很快就花完了

ET快訊
21歲木村光希脫了！　「裸身激吻」畫面破尺度
高雄校園爆偷拍！　校長辦公室、住處搜出影像
「數萬隻蜜蜂」衝麻豆文衡殿影片曝！　300年來首見神蹟
PTT上攻擊徐巧芯！社頭鄉公所「已掌握身分」　暫不追究
台中6歲童「感冒多日」　一早叫不醒過世
宥勝出庭半小時結束「雙手合十不語」　涉強制猥褻5／24宣判
高雄女突跳車！翻滾1圈險遭輾頭　女騎士大聲尖叫
37歲警「摩鐵吸毒」！　記兩大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

威廉王子、凱特王妃結婚13週年　曬私藏「黑白結婚照」放閃

澳洲飛機墜毀飛行員喪命　機頭嚴重毀損、機翼裂開

東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！　店家嘆：幾乎沒賺

外籍男在日本遭同鄉砍殺　失血過多慘死

首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

國際刑事法院恐同時對納坦雅胡、哈瑪斯發逮捕令　以色列全力阻止

印尼魯昂火山凌晨「大規模噴發」！　噴煙高達19公里

加拿大安省宣布「全國最嚴」學生手機禁令　9月起實施

全美校園900人遭拘捕！　哥大警告：示威學生「不撤營地」就停學

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

寶寶被媽咪用鼻子輕磨臉蛋　開啟「暈暈開關」露銷魂爽臉

威廉王子、凱特王妃結婚13週年　曬私藏「黑白結婚照」放閃

澳洲飛機墜毀飛行員喪命　機頭嚴重毀損、機翼裂開

東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！　店家嘆：幾乎沒賺

外籍男在日本遭同鄉砍殺　失血過多慘死

首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

國際刑事法院恐同時對納坦雅胡、哈瑪斯發逮捕令　以色列全力阻止

印尼魯昂火山凌晨「大規模噴發」！　噴煙高達19公里

加拿大安省宣布「全國最嚴」學生手機禁令　9月起實施

全美校園900人遭拘捕！　哥大警告：示威學生「不撤營地」就停學

梅雨季首道鋒面明殺入上空！雨最猛時間曝　雨區今午後先擴大

協商槓上！吳思瑤發言傅崐萁頻插話「浪費時間」　韓國瑜要大家都閉嘴

貧富差距達66.9倍！　李彥秀：竟怪民眾30年前沒買股票沒北漂置產？

桃園幼兒園虐童！2惡師對7童「巴頭猛推」　下跪道歉工作沒了

《幻獸帕魯》遊玩時數破13億小時　夏季預告公開全新帕魯

台積電衝上802元　市值收復20兆

丹麥王后有珠寶佩戴權沒擁有權　國寶級祖母綠放博物館任參觀

台灣貧富差距66.9倍　陳建仁：會努力讓國人能共享經濟成果

姊幫詐團洗錢全家都知情？劉彥澧駁週刊爆料：絕對沒有涉案

大陸南航、國航各購百架C919　2031年交付完畢

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

英國王室首例！　愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

執行搜索令爆激烈槍戰！　美警3死1命危

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

TWICE志效新預告神似「子瑜道歉片」　粉絲罵爆公司

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

營業16年！「台中頂級燒肉店」宣布熄燈

台中規模3.8地震　在地人：突然下沉

女大生私密處開刀！5實習男醫突闖進觀摩

即／凌晨魔咒！花蓮近海發生規模4.7地震：有地鳴

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面