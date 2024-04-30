40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

▲新加坡銀行有40名員工因詐領保險金遭開除。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新加坡華僑銀行（OCBC）子公司新加坡銀行（BOS）發生紀律醜聞，據傳事件嚴重程度宛如「銀行被詐騙集團詐騙」，並導致上百名員工被調查，其中40人遭到開除。

據新媒《Mothership》報導，新加坡銀行提供員工最高10,500新幣（約新台幣25萬元）醫療保險福利，但不適用於醫美、輪椅等非醫療與健康護理設備，另低於200新幣（約新台幣4700元）理賠金不需提出詳細內容的收據。卻傳出有員工自2022年起，詐領理賠金購買美妝、保養品、健康補品、燕窩及牙刷。

一名未遭調查的員工透露，高層以「銀行被詐騙」形容這起事件嚴重度。外界雖不清楚是什麼原因觸發新加坡銀行啟動調查，但可從3位被開除的匿名員工說辭，窺見這起牽動數百人、召開數個月紀錄聽證會，最終有40人被開除的醜聞內幕。

其中一名被開除員工表示，「理賠」可追溯到2年前，銀行則於去年啟動對員工與合作診所的調查；另名員工則透露，濫用保險金的員工已在2023年歸還款項，並以為「這樣就結束了」，有些人卻意外的被解雇；最後一名職員指出，一些員工遭到「強迫認罪」，去年的獎金遭沒收，也未收到銀行今年2月承諾的1000新幣（約新台幣2.4萬元）生活支持費（living support）。

另外，與新加坡銀行配合的免預約診所Drs Thompson & Thomson，事後遭新銀解除合作關係，但該診所強調「理賠只能由患者提出」，且診所一直遵循最嚴格協議與指導方針。

延伸閱讀

▸ 南韓女團24歲成員「酒店接客」被認出 公司突宣布解散：決定各走各路

▸ 20歲嫩妹肛門膿瘍急求醫 竟是「太愛乾淨」惹的禍！

▸ 林逸欣大樂透砸5000元中大獎 領獎卻吃驚：很快就花完了