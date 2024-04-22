日海自直升機打撈到引擎碎片！任務內容曝　岸田諾全力搜救

▲海上自衛隊打撈到的失事巡邏直升機零件。（圖／海上自衛隊，下同）

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架巡邏直升機20日在伊豆群島海域疑似相撞墜毀，造成1死7失蹤，目前仍在全力搜索下落不明的隊員。海上自衛隊也公開了在失事海域打撈到的黑盒子與機體殘骸，初步判定部分可能是引擎碎片。首相岸田文雄22日則表示，將審慎看到此次事故，並全力投入救援。

根據《日本放送協會》、《時事通信社》報導，就海上自衛隊巡邏直升機墜機事件，岸田文雄22日在眾議院預算委員會表示，「將審慎看到此次事故，我們會全力推動自衛隊機能夠安全執行飛行任務。」他同時也談到黑盒子並說明，「我已接獲報告指出，2架直升機很有可能是相撞後墜毀。」

失事的2架直升機共載有8名人員，其中1人雖獲救但經搶救仍不治身亡。岸田文雄指出，「對於殉職隊員，我們表示哀悼，同時也會全力尋找其他失蹤的隊員。」

海上自衛隊則公開了在事故海域打撈到的黑盒子與失事飛機的部分零件的照片。搜救人員表示，由於黑盒子的表面部分發光，因此能夠順利找到。此外，他們還找到一個寫有「16」機號的機門和斷裂的迴旋翼葉片。

防衛省內部人士指出，墜機前2架直升機正在進行被稱為「査閲」任務，也就是在訓練中讓幹部與長官檢查部隊的技術含量是否達標。此次「査閲」是針對廣島縣吳基地的第4護衛隊群，任務內容則為警戒監視。相關單位目前仍在持續尋找失蹤7名隊員的下落。