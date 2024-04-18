日本101人集體食物中毒！員工糞便驗出諾羅　吃完便當上吐下瀉

▲日本和歌山縣餐廳爆發諾羅病毒集體食物中毒事件。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者張寧倢／編譯

日本位於大阪南方的和歌山縣發生食物中毒事件，有101人吃了一家餐廳販售的外送便當後上吐下瀉，製作便當的人員身上被驗出諾羅病毒，保健所勒令店家停業7天。

根據日本關西電視台報導，和歌山縣日高川町的餐廳「雲水」13日向管轄單位御坊市保健所通報，有15到16名顧客在食用了10日製作販賣的便當後，出現嘔吐、腹瀉症狀。

御坊保健所調查結果發現，自10日至12日，有10組、共154人的消費者吃過雲水餐廳的便當，其中8組共101人出現相似的上吐下瀉症狀。保健所表示，烹煮食物的員工以及發病患者的糞便中驗出了諾羅病毒。

保健所還稱，發病的101名患者年齡從9歲到92歲都有，目前正在治療康復中，這些患者所吃下的共同食物只有雲水餐廳的便當，因此斷定市便當引起的食物中毒，已對餐廳下達自17日起停止營業7天的命令。

和歌山縣政府呼籲民眾，雖然諾羅病毒好發於冬季，但感染力強，極少量的病毒就有可能發病，且一年四季都有可能感染，相關症狀為腹瀉、嘔吐和發燒等，多數案例會在2到3天內康復，但抵抗力低的幼童或老人族群可能加重。

和歌山縣提醒民眾特別注意手部清潔，如廁前後、烹飪前、吃飯前要勤於洗手，餐具廚具應充分消毒，另外要避免直接接觸感染者的排泄物和嘔吐物，若不慎接觸到也要確保洗手洗得乾淨。