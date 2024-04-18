史上第一屆「AI選美」來了　美女星感嘆：何苦為難女人

▲史上第一屆「AI選美」即將登場。（圖／翻攝Fanvue，下同。）



記者吳美依／綜合報導

全球史上第一屆「AI選美大賽」即將登場，根據主辦單位說法，奪得后冠的AI小姐及其創作團隊，將獲得總價值超過1.3萬美元（約新台幣42萬元）的獎勵。不過，美國演員兼模特兒克勞蒂亞喬丹（Claudia Jordan）對此感嘆，何苦為難女人。

富比士報導，「AI選美大賽」由世界人工智慧創作者獎（World AI Creator Awards）及成人平台Fanvue共同舉辦，評分標準包括AI小姐的外表、儀態、網路影響力、創造技術等，儘管必須「100%AI生成」，但對於使用工具沒有限制。

這場比賽將於4月20日開跑，5月10日宣布名次，之後再舉行線上頒獎典禮，預計吸引數千名AI小姐參加。不過，評審團大多是AI角色，僅有的2名人類成員是知名公關媒體人布洛赫（Andrew Bloch）、選美歷史作家安．法塞特（Sally-Ann Fawcett）。

對此，克勞蒂亞喬丹感嘆，「在這個社會裡，作為一名女性已經夠艱難了，我們現在已經受到這種程度審查。如今，我們還有AI來提高美麗的標準。」她將這一切比擬為雜誌修圖，並且指出AI模特兒只會增加女性不切實際的審美標準。