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丈夫偷吃岳母22年！人妻撞見2人「裸身躺床」　雙胞胎弟弟變小叔

一名已婚女子旅行提前返家，戳破了丈夫與母親的姦情，還意外踢爆母親過去生下的一對雙胞胎，竟然是丈夫的兒子。（示意圖／翻攝Unsplash）

▲一名已婚女子旅行提前返家，戳破了丈夫與母親的姦情，還意外踢爆母親過去生下的一對雙胞胎，竟然是丈夫的兒子。（示意圖／翻攝Unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名結婚22年的已婚女子，在旅行提前返家時，目擊了丈夫與自己的母親有染的現場。更令她氣憤的是，當她事後推算兩人發生亂倫關係的時間線，意外戳破了母親過去生下的一對雙胞胎兄弟，竟然是自己丈夫的兒子。如今這個家庭將出軌的兩人掃地出門，已婚女子還分走了前夫一半的財產，而她出軌的母親卻無法獲得一絲一毫的贍養費。

據英國《鏡報》報導，一名女子自15歲就與丈夫認識，並在17歲時懷孕、18歲結婚並生下兩人的第1個女兒。此外，夫妻倆結婚後，便應女子父母的邀請，搬進了父母住處隔壁，由女子已故祖父留下的農場。在女子長達22年的婚姻生活中，始終相信自己與丈夫感情甚篤，因為兩人不但幾乎從不吵架，還時常約會、互相贈送禮物，每周也保持兩次左右的親密性關係，而她甚至已經懷上了夫妻倆的第五個孩子。

然而在某年新年前夕，女子提前結束旅行返家，想要給丈夫一個驚喜，卻在自己的臥室撞見了丈夫正與自己母親發生性關係的場景，母親甚至惱羞成怒，對她大吼「滾出我們的房間」，讓她既憤怒又心碎。更不幸的是，當時夫妻倆22歲的大女兒也在家中，聽到聲響後走出房間查看，卻目擊了全裸的外婆只披著一條床單衝出屋子的場面。

在女子憤怒的逼問下，出軌的丈夫坦承，兩人尚未成婚搬入農場前，曾暫時寄住在女子父母家中，當時女子的母親便引誘了他，兩人隨即發生了性關係，且這段背德的亂倫關係貫串了夫妻倆22年的婚姻全程。

女子經過推算，驚恐的發現自己最小的三個兄弟可能不是自己父親的孩子，她將這個不幸的消息告訴了自己的父親，經過簡單的DNA基因檢測，證實了其中一對雙胞胎兄弟，確實與女子的父親沒有血緣關係，而是女子丈夫的親生骨肉。

得知真相的女子父親暴跳如雷，立刻將出軌的妻子趕了出去。而被丈夫背叛的女子同樣將丈夫掃地出門。父女倆決心賣掉兩處充滿傷心回憶的房產，另覓他處重新開始。

女子表示，由於父親的房子屬於祖父留下的繼承財產，所以自己的母親在離婚後無法獲得任何財產分隔，甚至無法獲得任何贍養費，因為他們居住的州並不是無過失離婚州。（無過失離婚制度，指離婚的唯一理由是婚姻關係無可挽回地破裂。至於財產分割、配偶撫養和子女撫育等都被排除在婚姻過錯之外。）

而對於自己的丈夫，女子則表示由於夫妻倆居住的祖父農場還在父親名下，因此出軌的前夫無法從他們賣掉房子的交易中分得任何錢財。相反的，由於她在丈夫婚後創立空調公司的最初5年間，投入了大量時間與精力協助丈夫創立並且管理公司辦公室，因此法院判決她可以分走丈夫一半的財產。

這名女子表示，自己對母親的背叛感到憤怒又痛苦，因為母親離婚後始終認為是女兒摧毀了自己的婚姻與名譽，不但用「妓女」辱罵女兒，還用言語羞辱每一個不支持她的家人。女子事後回想，發現在自己懷孕後的一個禮拜左右，母親便和自己的前夫通姦成孕了。她當時認為與母親一同分享懷孕的心情是一件十分美好的事，事後回想起來卻只讓她感到虛偽又噁心。

而當她提及前夫，更是難掩痛苦的表示，那個男人破壞了自己對「男人」與「忠誠」的一切信任。她與孩子如今已經切斷了與前夫以及前夫家庭的一切聯繫，並且正接受關於家庭關係的心理治療。

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