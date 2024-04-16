男友水下浪漫求婚！來不及聽「我願意」意外溺斃　準新娘心碎

▲美國一對交往多年的情侶，2019年一起到非洲坦尚尼亞度假，沒想到男友史蒂文（Steven Weber）在水下向女友凱內莎（Kenesha Antoine）求婚後意外溺水身亡。（圖／Facebook／Kenesha Antoine）

圖文／CTWANT

美國一對交往多年的情侶，一起到非洲坦尚尼亞（Tanzania）度假時，男友準備了驚喜求婚橋段，潛入水中浪漫向女友求婚。沒想到，他都還沒親耳聽見女友說出「我願意」，就意外溺斃身亡，讓女友相當心碎。

根據《每日郵報》等外媒綜合報導，這起事件發生在2019年，當時曾引起不少關注，如今又重新被翻出來討論，在網路上流傳。一對交往多年的情侶，一起到非洲坦尚尼亞度假，而男友史蒂文（Steven Weber）也準備了一場驚喜要給女友凱內莎（Kenesha Antoine）。

從凱內莎發出的影片可以看到，史蒂文特地潛入水中，並突然拿出一張紙條，上面寫道「我無法憋氣直到告訴妳我有多愛妳，但我最愛的就是妳，每天都更愛妳」並拿出戒指求婚，影片內同時可以清楚聽見凱內莎開心的笑聲。

沒想到，之後凱內莎遲遲等不到史蒂文從水中浮出，原來是史蒂文求婚完準備上岸時，因為缺氧溺水，最終不幸身亡。

事發後凱內莎在自己的Facebook中發出當天的求婚片段，悲痛表示「你並未從那深處走出來，所以你永遠聽不到我的回答『是的！是的！一百萬次，是的，我會嫁給你！！』」並表示「我會盡力安慰自己，因為我們在過去的幾天裡享受了最令人驚嘆的遺願清單體驗，而且在我們在一起的最後時刻，我們都非常高興且興奮。」

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