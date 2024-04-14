華爾街3巨頭看好黃金價格　最高上看4000美元

▲在全球地緣政治緊張背景下，黃金市場備受關注。（圖／CTWANT提供）



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在全球地緣政治緊張背景下，黃金市場備受關注。瑞銀、美國銀行和高盛等華爾街銀行對黃金未來走勢發表了各自觀點。瑞銀看好黃金可能達到4000美元，美國銀行預計升至3000美元，高盛則認為將升至2700美元。三家機構的觀點展示其對黃金市場的樂觀預期，認為宏觀因素、地緣政治局勢以及投資者需求將繼續支撐黃金價格的上漲。

瑞銀交易部門在最近報告中指出，黃金價格一旦突破長期低迷狀態，價格將迅速飆升。他們預測金價可能達到4000美元以上，並警告當前的黃金突破是一個不祥的信號，可能引發一系列地緣風險情境。

報告引用歷史數據顯示，金價在2007年爆發時花了27年才重回1980年的高點，而最近一次在2024年3月的突破，花了13年才重回2011年的高點。因此，瑞銀認為參與這次黃金反彈仍為時不晚，具有2至3年前景的投資者預計金價可能會從目前的水平翻倍。

美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer表示，黃金和白銀受到多方推動，包括各國央行、中國投資者以及西方買家的推動。預計到2025年黃金價格將上漲至每盎司3000美元。

他指出，儘管全球股市上漲，但宏觀因素正在推動黃金市場，投資者仍在等待降息，一旦實現，黃金購買量可能擴大。同時，中國情緒的改善和西方購買的增加也可能對黃金產生正面影響。儘管存在ETF管理資產下降的趨勢，但商業期貨淨部位仍遠低於近年來的高點。

高盛的報告顯示，他們基於「預料中的彈性」，將黃金預測上調至2700美元。報告指出，今年以來黃金上漲的大部分是由新的實體增量因素推動的，尤其是新興市場央行增持以及亞洲散戶買盤的顯著加速。

高盛表示，目前的宏觀政策和地緣局勢仍然充分肯定了這些因素，黃金市場仍有看漲傾向。儘管市場預期聯準會降息逐漸減少、經濟成長趨勢強勁且股市創紀錄，但黃金的相對穩定再次表明其牛市並非由通常的宏觀因素推動。

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