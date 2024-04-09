俄羅斯洪災蔓延！1.9萬人面臨生命威脅　災民喊「普丁救命」

▲烏拉河因融冰導致水位上漲，最後引發大壩潰堤，奧爾斯克市民宅遭洪水灌入。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯5日一處大壩潰堤，導致烏拉山脈、西伯利亞部分地區遭遇80年來最嚴重洪災。俄媒9日指出，南部庫爾干（Kurgan）地區也正飽受洪水威脅，至少4000戶住家受影響。面對突如其來的災害，災民們苦不堪言，只好到當地政府門前高喊「普丁救命」。

《路透社》報導，庫爾干地區超過1萬9000人正面臨生命威脅，緊急事務部當地分部聲明指出，至少有4000戶家庭可能受影響，已採取緊急措施。

然而因財產損失嚴重，部分災民對當局提供的賠償感到不滿，抱怨官員救災不夠積極，聚集當地政府大門前高喊「普丁救命」，卻被奧倫堡地區檢察官警告，指稱該集會未經正規法律程序或與當局協調，可能因此受罰。

Russia: Today, a 3rd breach of the dam in Orsk resulted in even more flooding. https://t.co/ZWC3HBuEKW pic.twitter.com/5vuFfAY52B — Igor Sushko (@igorsushko) April 8, 2024

俄羅斯緊急事務部部長庫倫科夫（Alexander Kurenkov）在社群平台Telegram表示，他受總統普丁委託，將前往災區視察災情，包括烏拉爾聯邦管區庫爾干州、西伯利亞地區秋明（圖們，Tyumen）。俄羅斯外交部指出，高風險地區皆已採取預防措施，並加強賑災救援團隊，緊急事務部正處於高度戒備狀態。

據悉，烏拉河發源於烏拉山脈，一路流向裏海，本月5日因為融冰導致水位在幾個小時內快速上漲，最後引發奧爾斯克市（Orsk）一處大壩潰堤。俄羅斯境內至少有1萬棟房屋被洪水淹沒，其中烏拉爾、西伯利亞部分地區受災最嚴重。緊急事務部示警，預計奧倫堡州洪水將於10日達到高峰，呼籲洪水地區民眾不要逗留，盡速撤離。