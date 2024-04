俄羅斯洪災蔓延！1.9萬人面臨生命威脅　災民喊「普丁救命」

▲烏拉河因融冰導致水位上漲,最後引發大壩潰堤,奧爾斯克市民宅遭洪水灌入。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯5日一處大壩潰堤,導致烏拉山脈、西伯利亞部分地區遭遇80年來最嚴重洪災。俄媒9日指出,南部庫爾干(Kurgan)地區也正飽受洪水威脅,至少4000戶住家受影響。面對突如其來的災害,災民們苦不堪言,只好到當地政府門前高喊「普丁救命」。

《路透社》報導,庫爾干地區超過1萬9000人正面臨生命威脅,緊急事務部當地分部聲明指出,至少有4000戶家庭可能受影響,已採取緊急措施。

然而因財產損失嚴重,部分災民對當局提供的賠償感到不滿,抱怨官員救災不夠積極,聚集當地政府大門前高喊「普丁救命」,卻被奧倫堡地區檢察官警告,指稱該集會未經正規法律程序或與當局協調,可能因此受罰。

Russia: Today, a 3rd breach of the dam in Orsk resulted in even more flooding. https://t.co/ZWC3HBuEKW pic.twitter.com/5vuFfAY52B

俄羅斯緊急事務部部長庫倫科夫(Alexander Kurenkov)在社群平台Telegram表示,他受總統普丁委託,將前往災區視察災情,包括烏拉爾聯邦管區庫爾干州、西伯利亞地區秋明(圖們,Tyumen)。俄羅斯外交部指出,高風險地區皆已採取預防措施,並加強賑災救援團隊,緊急事務部正處於高度戒備狀態。

據悉,烏拉河發源於烏拉山脈,一路流向裏海,本月5日因為融冰導致水位在幾個小時內快速上漲,最後引發奧爾斯克市(Orsk)一處大壩潰堤。俄羅斯境內至少有1萬棟房屋被洪水淹沒,其中烏拉爾、西伯利亞部分地區受災最嚴重。緊急事務部示警,預計奧倫堡州洪水將於10日達到高峰,呼籲洪水地區民眾不要逗留,盡速撤離。

???? Russia's oil refining capacity reduced by an additional 130,000 barrels per day with the shutdown of the Orenburg oil refinery because the Russians flooded the region by releasing too much water into a reservoir that caused 2 dams to collapse. Over 10,000 homes under water. https://t.co/0lKrJs25nc pic.twitter.com/LMx82RpPjL