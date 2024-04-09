蘋果前工程師「自動輔助駕駛」撞車亡　特斯拉與家屬和解

▲蘋果前工程師2018年時開特斯拉自撞身亡。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉推出自動駕駛以來一直存在爭議，也被外界以放大鏡檢視，先前發生一起蘋果工程師在特斯拉車輛「自動輔助駕駛」模式下自撞身亡。對此，特斯拉8日終於宣布和家屬和解。

CNN報導，美國加州矽谷蘋果工程師黃沃特（Walter Huang）於2018年3月23日，駕駛特斯拉Model X時發生車禍，美國國家運輸安全委員會調查發現，在車輛自撞前，曾開啟將近19分鐘的自動輔助駕駛模式，以時速71英里（約114公里）的速度偏離高速公路車道，導致車頭全毀、玻璃全碎，黃沃特也因此身亡。

特斯拉8日與黃沃特家屬達成和解，但並未透露和解內容，特斯拉與黃沃特家屬代表也未對此進行回應。

這是今年繼特斯拉失寵、市值跌掉3分之一後，再添一筆負面消息。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和公司都表示，旗下的自動輔助駕駛和全自動輔助駕駛（FSD）技術領先競爭對手，也是特斯拉成為全球電動車龍頭的一大原因。不過黃沃特的家屬痛批，特斯拉過度吹捧自家的自動輔助駕駛技術的能力，實際上並沒有像公司宣傳的那麼安全。

自從黃沃特撞車後，特斯拉受到美國監管單位嚴厲的監督。經過2年調查、分析1000輛在自動輔助駕駛模式下撞車的特斯拉，美國國家公路交通安全管理局指出，自動輔助駕駛會給駕駛人「錯誤的安全感」，導致很容易在自動駕駛輔助模式難以安全駕駛的情況下，仍開啟該模式。