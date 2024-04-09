日全蝕登場！美東多地「氣溫秒降5°C」　動物園動物反常舉動曝

▲美東2024年4月發生日全蝕。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美東日全蝕於當地時間8日下午（台灣時間9日凌晨）結束，所有陸地上的日全蝕路徑已走完，下次重回美東要等到2044年。過程中，日全蝕不僅帶來罕見奇特景象，還造成地表溫度迅速下降；此外，動物園的動物們也被觀測到在日全蝕期間，出現不太尋常的行為。

美東日全蝕完整時間為當地8日下午2時7分（台灣時間9日凌晨2時7分），至傍晚5時16分左右（台灣時間9日清晨5時16分）離開北美洲上空。

隨著日全蝕發生，多地氣象站都回報觀測到氣溫下降，印地安納州卡本代爾（Carbondale）從華氏79度（約攝氏26度）降至華氏70度（約攝氏21度），緬因州卡里布（Caribou）、密蘇里州春田（Springfield）都可以觀察到華氏氣溫驟降9度（約攝氏5度）。

當日全蝕現象來到美東上空時，駐點德州的科學研究人員觀察到，沃思堡（Fort Worth）動物園內出現不尋常的現象。上一次美國觀測到日全蝕的時間是在2017年，當時其他動物園內的長頸鹿聚集在一起，接著開始狂奔，這次沃思堡動物園內的長頸鹿並沒有狂奔，但卻是也互相聚攏，並試圖擠進夜間圍欄。

科學家哈特斯東羅斯（Adam Hartstone-Rose）表示，其他哺乳動物和爬行動物也出現類似行為，當日全蝕發生，天空迅速變暗，鱷魚群隨即準備進入睡眠模式，還有烏龜撞破夜間圍欄的門進入夜間圍欄想要睡覺。

園內「最戲劇化的反應」發生在靈長類身上，大猩猩們直接從各個角落站起來，筆直走向夜間待的空間內。另一方面，夜行動物在此刻卻醒來了，包括3種不同種類的貓頭鷹等。