　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大叔囚妹子3天！帶去公廁硬上竟被狂刺3刀　他「腸子破裂」遭反殺

▲▼廁所,公廁,衛浴。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名大叔試圖性侵妹子時，竟遭對方狂刺3刀致死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子上個月將28歲女子拐走囚禁3天後，將女子帶到公廁施以性侵，不料卻遭女子激烈反抗，男子反被「反殺身亡」。

綜合當地媒體報導，警方4月1日晚間6時30分接獲報案，聲稱有民眾在瓜拉吉賴（Kuala Kurai）的公廁發現了一具男屍，調查後證實死者為47歲的吉蘭丹男子。

男屍被尋獲時，腹部帶有明顯刀傷，但現場沒有血跡，而警方對此案展開進一步調查時才震驚發現，原來死者3月28日曾在登嘉樓拐走一名28歲女子，並將其非法禁錮了3天。

4月1日，死者將女子帶到瓜拉吉賴的公廁後，試圖逼迫女子與他發生性關係，沒想到女子竟在公廁激烈反抗，還用菜刀猛向死者的腹部狂刺3刀，導致男子不得不放走女子。

死者的遺體被送到吉賴的醫院解剖後，證實他的致命傷正是腹部上的刀傷。法醫猜測男子被刺傷時，菜刀刺穿了腸道，但由於男子未及時求醫，傷口被細菌感染惡化，才會倒斃在公廁內。

警方調查後指出，死者生前曾有多項犯罪紀錄，其中包括刑事案與毒品案，而警方目前已將涉案的28歲女子逮捕歸案，同時還尋獲一把據信是凶器的菜刀。警方接下來將援引刑事法典第302條（謀殺）調查此案。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
新竹巨城男大生偷拍！　試衣女：都是我的畫面
回家了！西寶國小50師生撤離　小朋友們超興奮
獨／段考佛心題太多！　政大附中認不妥：將加強審題
快訊／3部大型機具進入砂卡礑！　全力搜尋失聯者
英新兵受訓竟是「無套性行為」　被迫硬上內幕曝光
高雄「特搜5女力」直奔救災！　勇闖土石堆全力搜救
日專家分析7.2強震！「海嘯約15分後抵沖繩與那國島」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

YOASOBI擬出席白宮晚宴！岸田文雄訪美將贈輪島塗　鞏固日美同盟

花蓮地震　日本專家：海嘯約15分後抵達沖繩縣與那國島

日相岸田盼出訪平壤會晤金正恩　美高官透露：拜登「有條件」支持

雪梨暴雨洪災大壩提前洩洪　數千人撤離房子被沖走

玩遊樂設施「突然站起來嗨」！他下秒遭拋飛　撞破頭身亡

大叔囚妹子3天！帶去公廁硬上竟被狂刺3刀　他「腸子破裂」遭反殺

英國士兵受訓迎新竟是「無套性行為」　新兵被迫硬上內幕曝光

日本石川縣強震3個月後　能登鐵道「全線復駛」

以軍尋獲人質遺體！生前曾求政府救命　10萬人怒上街：他原本不用死

恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

李多慧秀超台髒話：看屁呀！XD　曝曾被拱請客「裝聽不懂中文」

「一粒」他吹紅的！嗩吶手現身　吳坤龍做葉保弟應援曲、「炸裂」

花蓮私廚五星級料理送救災人員　老闆送便當四處跑3.1萬人按讃

花蓮慈雲山264骨灰罈被震破　她3年前反映門鎖鬆了遭敷衍

印尼看護強震中扛桌護嬤　不晃後才敢蹲地緩解情緒

YOASOBI擬出席白宮晚宴！岸田文雄訪美將贈輪島塗　鞏固日美同盟

花蓮地震　日本專家：海嘯約15分後抵達沖繩縣與那國島

日相岸田盼出訪平壤會晤金正恩　美高官透露：拜登「有條件」支持

雪梨暴雨洪災大壩提前洩洪　數千人撤離房子被沖走

玩遊樂設施「突然站起來嗨」！他下秒遭拋飛　撞破頭身亡

大叔囚妹子3天！帶去公廁硬上竟被狂刺3刀　他「腸子破裂」遭反殺

英國士兵受訓迎新竟是「無套性行為」　新兵被迫硬上內幕曝光

日本石川縣強震3個月後　能登鐵道「全線復駛」

以軍尋獲人質遺體！生前曾求政府救命　10萬人怒上街：他原本不用死

恐怖囚禁！巴勒斯坦人「長期上銬」害截肢　慘包尿布、靠吸管進食

快訊／3縣市高溫警示　高溫上看36度

拚17年紀錄！康乃狄克挑戰NCAA 2連霸　與周志豪領軍的普渡爭冠

退休警中招了！聲色場所遇妹仔嬌喊：尪ㄟ　一口氣要給168萬

快訊／中橫便道搶通限小型車通行　21日前只開放中午及下午班次

蔡亘晏吐婚姻修行在個人　想送已婚女性「很多個唐綺陽老師」

新竹巨城驚傳偷拍！男大生連假返家當攝狼　警女友試衣慘被拍

YOASOBI擬出席白宮晚宴！岸田文雄訪美將贈輪島塗　鞏固日美同盟

花蓮地震善款濫用傳言不實　縣府駁斥澄清

兄弟牛棚砸鍋吳俊偉終結者不變　呂彥青下周復健賽觀察

救護車過路口！女騎士禮讓急剎釀追撞　她摔車滾地撞破頭

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

辣妹只穿小丁露蜜臀　原來是光頭

花蓮地震　海嘯約15分後抵與那國島

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」

名廚列好市多「拒買清單」：別買這12種食材

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

網球賽比一半斷訊「狂拍比基尼妹」露翹臀

63歲祭司要娶處女　逼12歲童當新娘

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

更多熱門

相關新聞

搬家前被警告房子鬧鬼　她入住2個月後悔了

搬家前被警告房子鬧鬼　她入住2個月後悔了

千金難買好鄰居。一名馬來西亞女子搬家前遭新鄰居警告房子有鬼，未料她「不聽勸」執意搬進後竟遇到比鬼更可怕的惡鄰居，更諷刺的是，那個「歹逗陣」的惡鄰竟是事前警告她有鬼的鄰居。沒錢再搬家的女子對此也只能上網請求網友們意見。

嚇阻中國！　美日澳菲7日南海聯合海上軍演

嚇阻中國！　美日澳菲7日南海聯合海上軍演

黃子佼錯不在看A片！許藍方：淫跟性不同

黃子佼錯不在看A片！許藍方：淫跟性不同

健身妹控教練性侵！求償百萬敗訴

健身妹控教練性侵！求償百萬敗訴

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞性侵公廁命案菜刀謀殺反殺

讀者迴響

熱門新聞

他看波多野結衣本人「幻滅了」！無修圖比基尼照瘋傳

快訊／國家警報響！　05：15地牛翻身

焦糖哥哥爆「黃子佼逼Apple全裸」！本人氣哭打臉

即／10分鐘內3震！台北明顯搖晃

快訊／新加坡失聯夫妻　確定在砂卡礑下車

初瓦、嚮辣爆食物中毒　廚房照片曝

2農夫地界喬不攏　妻卻去跟對方性交

花蓮強震後驚現日治舊橋！將改建重啟

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

老高又翻車！新片聊《七龍珠》被揪7大錯誤

寶林中毒案越籍廚師「糞便檢出邦克列酸」

人妻結婚37年　補辦證件發現自己未婚

小禎罕見撂重話開罵黃子佼：我真心作噁！

健身妹控教練性侵！求償百萬敗訴

天王星大樓成打卡勝地？男女擺拍被罵翻

更多

最夯影音

更多
楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」
花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面