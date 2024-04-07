大叔囚妹子3天！帶去公廁硬上竟被狂刺3刀　他「腸子破裂」遭反殺

▲馬來西亞一名大叔試圖性侵妹子時，竟遭對方狂刺3刀致死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子上個月將28歲女子拐走囚禁3天後，將女子帶到公廁施以性侵，不料卻遭女子激烈反抗，男子反被「反殺身亡」。

綜合當地媒體報導，警方4月1日晚間6時30分接獲報案，聲稱有民眾在瓜拉吉賴（Kuala Kurai）的公廁發現了一具男屍，調查後證實死者為47歲的吉蘭丹男子。

男屍被尋獲時，腹部帶有明顯刀傷，但現場沒有血跡，而警方對此案展開進一步調查時才震驚發現，原來死者3月28日曾在登嘉樓拐走一名28歲女子，並將其非法禁錮了3天。

4月1日，死者將女子帶到瓜拉吉賴的公廁後，試圖逼迫女子與他發生性關係，沒想到女子竟在公廁激烈反抗，還用菜刀猛向死者的腹部狂刺3刀，導致男子不得不放走女子。

死者的遺體被送到吉賴的醫院解剖後，證實他的致命傷正是腹部上的刀傷。法醫猜測男子被刺傷時，菜刀刺穿了腸道，但由於男子未及時求醫，傷口被細菌感染惡化，才會倒斃在公廁內。

警方調查後指出，死者生前曾有多項犯罪紀錄，其中包括刑事案與毒品案，而警方目前已將涉案的28歲女子逮捕歸案，同時還尋獲一把據信是凶器的菜刀。警方接下來將援引刑事法典第302條（謀殺）調查此案。

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