才宣布緊急狀態！俄羅斯水壩潰決數千人急撤　洪水傾瀉湧出

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯一座水壩5日潰決,可能高達4000棟房屋遭洪水淹沒,緊急撤離數千人,當地市長發布影片要求河流沿岸地區居民應該即刻離開,「別等到情況變得危險才動身,撤離疏散,需要盡快離開」。此前,烏拉河(Ural River)水位因冰融化上升,導致整個奧倫堡(Orenburg)地區進入緊急狀態。

BBC、路透等報導,烏拉河水位上漲,洪水淹入住宅區,釀成奧倫堡州東部山城奧爾斯克的大壩潰堤。根據影片,水從大壩的缺口傾瀉湧出。當局已出動重型機具前往現場,對大壩進行加固,官員透露,洪水災區可能有多達1萬名居民,淹水房屋數量恐多達4000棟。

奧倫堡市長薩爾明(Sergei Salmin)透過社群媒體Telegram發布影片,要求河流沿岸地區居民應該即刻離開,「別等到情況變得危險才動身,撤離疏散,需要盡快離開」。奧爾斯克人口約23萬人,其中兩個地區的居民正在疏散,當地針對水壩潰決的工作正在進行中。

俄羅斯官媒RT指出,在水壩潰決當日上午,就已經發現2處破損缺口,緊急派員前往維修,當地政府警告居民前往臨時安置地點。近期,該地區出現暴雨洪水,烏拉河水位幾乎比平常高出1公尺,由於水位暴漲,100多條道路與47座橋梁被迫關閉。

