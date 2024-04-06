才宣布緊急狀態！俄羅斯水壩潰決數千人急撤　洪水傾瀉湧出

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一座水壩5日潰決，可能高達4000棟房屋遭洪水淹沒，緊急撤離數千人，當地市長發布影片要求河流沿岸地區居民應該即刻離開，「別等到情況變得危險才動身，撤離疏散，需要盡快離開」。此前，烏拉河（Ural River）水位因冰融化上升，導致整個奧倫堡（Orenburg）地區進入緊急狀態。

BBC、路透等報導，烏拉河水位上漲，洪水淹入住宅區，釀成奧倫堡州東部山城奧爾斯克的大壩潰堤。根據影片，水從大壩的缺口傾瀉湧出。當局已出動重型機具前往現場，對大壩進行加固，官員透露，洪水災區可能有多達1萬名居民，淹水房屋數量恐多達4000棟。

奧倫堡市長薩爾明（Sergei Salmin）透過社群媒體Telegram發布影片，要求河流沿岸地區居民應該即刻離開，「別等到情況變得危險才動身，撤離疏散，需要盡快離開」。奧爾斯克人口約23萬人，其中兩個地區的居民正在疏散，當地針對水壩潰決的工作正在進行中。

俄羅斯官媒RT指出，在水壩潰決當日上午，就已經發現2處破損缺口，緊急派員前往維修，當地政府警告居民前往臨時安置地點。近期，該地區出現暴雨洪水，烏拉河水位幾乎比平常高出1公尺，由於水位暴漲，100多條道路與47座橋梁被迫關閉。

Thousands in danger after Russian dam collapse



A dike holding back the Ural River suffered a breach in the city of Orsk in Orenburg Region



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