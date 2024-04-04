日本報恩了！笠間市為台灣災民「設募款箱」　藝人也發起募款活動

▲台灣3日地震釀9死、1011傷，日本地方政府發起募款。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣3日上午發生規模7.2強震，造成各地許多房屋坍塌或傾斜，至少9人死亡及1011受傷。地震發生後，有網友在X表示，日本笠間市正在為台灣震災發起募款，希望能幫忙台灣的地震受災戶，同時也有不少人日本藝人透過社群平台表達關懷之意。

一名網友在網路社群X（前身推特）表示，有日本地方政府為了台灣震災設置了募捐箱，並貼出一張貼有我國國旗的募捐箱照片。照片中可以看見，設立募捐箱的是茨城縣笠間市，箱子公告上寫著「2024年台灣地震救援金」、「笠間市正在募集救災資金，以支援台灣地震的受災者」。

日本首相岸田文雄在地震後第一時間表示，只要台灣開口，將會全力支援，後續又以繁體中文發布聲明，表示不論是311大地震，還是今年年初的能登地震，台灣人總是願意伸出援手，「台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。」

除了政府單位援助外，也有不少人日本藝人如Timelesz成員中島健人、WEST中間淳太均透過社群平台向台灣表達關懷之意，效力美國職棒大聯盟的日籍投手達比修有前妻、日本女藝人紗榮子更透過社團法人為台灣發起賑災募款，募到的款項將用以購買災民所需物資使用或捐出。