　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本報恩了！笠間市為台灣災民「設募款箱」　藝人也發起募款活動

▲▼台灣地震,日本地方政府發起募款。（圖／翻攝自X）

▲台灣3日地震釀9死、1011傷，日本地方政府發起募款。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣3日上午發生規模7.2強震，造成各地許多房屋坍塌或傾斜，至少9人死亡及1011受傷。地震發生後，有網友在X表示，日本笠間市正在為台灣震災發起募款，希望能幫忙台灣的地震受災戶，同時也有不少人日本藝人透過社群平台表達關懷之意。

一名網友在網路社群X（前身推特）表示，有日本地方政府為了台灣震災設置了募捐箱，並貼出一張貼有我國國旗的募捐箱照片。照片中可以看見，設立募捐箱的是茨城縣笠間市，箱子公告上寫著「2024年台灣地震救援金」、「笠間市正在募集救災資金，以支援台灣地震的受災者」。

日本首相岸田文雄在地震後第一時間表示，只要台灣開口，將會全力支援，後續又以繁體中文發布聲明，表示不論是311大地震，還是今年年初的能登地震，台灣人總是願意伸出援手，「台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。」

除了政府單位援助外，也有不少人日本藝人如Timelesz成員中島健人、WEST中間淳太均透過社群平台向台灣表達關懷之意，效力美國職棒大聯盟的日籍投手達比修有前妻、日本女藝人紗榮子更透過社團法人為台灣發起賑災募款，募到的款項將用以購買災民所需物資使用或捐出。

ET快訊
看護「肉身護住」床上失能長輩！緊抱挺過強震　兒看監視器感動
7縣市「沒發國家警報」　氣象署解答！
台灣7.2強震　美國白宮發聲明
天王星大樓倒塌　白衣女死裡逃生瞬間畫面曝
感覺還在搖　8種人易有「假性地震」頭好暈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本報恩了！笠間市為台灣災民「設募款箱」　藝人也發起募款活動

音樂廳恐攻後「志願役激增」湧1.6萬新兵！　普丁：不需強制動員

國際關注花蓮強震！　澳洲及紐西蘭外長表達關切

擴充兵力！澤倫斯基簽署法案「下修入伍年齡」　年滿25歲將被徵召

中正橋猛晃片瘋傳！　外國網友一看驚呼：台灣工程品質也太好

日網喊報恩！日本政府：台灣未請求援助　願提供必要支持

日網激推「防震神器」台灣也買得到　地震來了貴重物品不怕摔

年輕妹度假遭3男灌醉綁架　下體劇痛驚醒「4小時內性侵2次」

花蓮7.2地震與「能登地震」同類型！　日氣象廳：逆斷層型

開車遇大地震怎麼辦？　日本汽車聯盟揭3點「保命又安全」

老爸被震醒「神猛護兒女」　母衝進門合體！32秒片爆感人

蘇澳港拍到「海水快速倒退」　目擊者超毛！

全台有感地震！看護被晃醒　衝7旬長輩床邊用肉身保護

玉山登山客攻頂遇強震！　狂驚呼：我真的要嚇死了

吳卓源爆當小三！瘦子曖昧發文　3年前合作「已退IG追蹤」

地震！內壢14樓狂晃　貓咪嚇飛狂竄

5歲韓國妹遊台被陌生人送禮　「大方回禮+抱抱」萌喊：愛你

花蓮女教師逃出天王星大樓　為救愛貓折返...卡樑下罹難

14樓遇強震「東西撒一地」 爸抱嬰冷靜指揮媽媽找掩護

老爸被震醒「神猛護兒女」　母衝進門！4口相擁爆感人

日本報恩了！笠間市為台灣災民「設募款箱」　藝人也發起募款活動

音樂廳恐攻後「志願役激增」湧1.6萬新兵！　普丁：不需強制動員

國際關注花蓮強震！　澳洲及紐西蘭外長表達關切

擴充兵力！澤倫斯基簽署法案「下修入伍年齡」　年滿25歲將被徵召

中正橋猛晃片瘋傳！　外國網友一看驚呼：台灣工程品質也太好

日網喊報恩！日本政府：台灣未請求援助　願提供必要支持

日網激推「防震神器」台灣也買得到　地震來了貴重物品不怕摔

年輕妹度假遭3男灌醉綁架　下體劇痛驚醒「4小時內性侵2次」

花蓮7.2地震與「能登地震」同類型！　日氣象廳：逆斷層型

開車遇大地震怎麼辦？　日本汽車聯盟揭3點「保命又安全」

快訊／03:07台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

強震9人罹難「全被落石砸中」死亡名單　花蓮縣府公布傷患清冊

7.2強震全台有感　「女王頭」沒被影響安然無恙

家中電視「震亡」　他想修繕業者回：你是第38位詢問一樣問題的

地震時究竟要不要「往外逃」　消防員曝應採3動作：移動才容易傷亡

大地震蘇花狂崩塌　他「飆速倒退」被巨石夾殺！30秒驚悚撞爛

快訊／02:29台灣東部海域規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

日本報恩了！笠間市為台灣災民「設募款箱」　藝人也發起募款活動

地震後牆壁裂了！出現「X」、「V」型等7裂痕　房屋恐已受損

花蓮7.2強震災情1255件　全台9死1011傷、143人受困

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

中正橋猛晃　外國人：工程品質真好

能登強震台灣捐款剛入帳　日網：換我們幫忙

往沖繩航班「全數折返」！那霸機場停止起降

日網激推「防震神器」台灣也買得到

日本報恩台灣　笠間市設募款箱

日學者估算：500年後全日本人都姓「佐藤」

日網喊報恩　「台灣大丈夫」衝熱搜

即／日本首相：「只要台灣開口」即刻支援！

日本政府：台方未請求援助　願提供必要支持

女度假被3男灌醉綁架　4小時內性侵2次

巨石砸爆卡車　後車司機1動作保命

花蓮7.2地震與「能登地震」同類型！

開車遇地震怎麼辦？　日本汽車聯盟這樣說

海嘯警報狂響！水族館遊客驚叫避難　

更多熱門

相關新聞

美國白宮關心台灣強震！替台灣人祈禱　表態願意隨時提供必要援助

美國白宮關心台灣強震！替台灣人祈禱　表態願意隨時提供必要援助

台灣東部海域3日發生規模7.2強震，我國友邦及理念相近國家等，共計47國政要陸續對我國震災表達慰問；此外，美國白宮也發出聲明，關注台灣地震的相關報導，且留意是否對日本也有潛在影響，美方也隨時準備提供任何必要的援助。

杜汶澤強震堅持完成小解！幽默還原過程

杜汶澤強震堅持完成小解！幽默還原過程

深圳機場：為台灣震災開救援綠色通道

深圳機場：為台灣震災開救援綠色通道

黃募款害官網當機　柯要查有無駭客

黃募款害官網當機　柯要查有無駭客

小草升級搖錢草！ 　柯文哲前幕僚酸：上億補助款剛入袋竟喊窮

小草升級搖錢草！ 　柯文哲前幕僚酸：上億補助款剛入袋竟喊窮

關鍵字：

募款台灣地震

讀者迴響

熱門新聞

花蓮23：55再發生5.1地震

黃子佼竟是「創意私房」大戶　6年買上百片

高雄民宅深夜大火　7人送醫、1人無呼吸心跳

快訊／02:29台灣東部海域規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

23:42花蓮近海規模5「極淺層地震」　國家警報狂響

百年最大7.2強震！專家揭隱沒帶規模可能8

中正橋猛晃　外國人：工程品質真好

快訊／蘇澳港拍到「海水快速倒退」　目擊者超毛！

晶英50失聯　3員工徒步脫困報平安

即／花蓮晶英酒店50人失聯　林右昌：定位在九曲橋

即／花蓮地區23:42有感地震　預估2地區震度3級以上

繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

看護「肉身護住」失能長輩　緊抱挺過強震

花蓮女師為救愛貓折返天王星大樓　卡樑下罹難

吉普車台8線遭落石擊中　54歲男當場死亡

更多

最夯影音

更多
老爸被震醒「神猛護兒女」　母衝進門合體！32秒片爆感人

老爸被震醒「神猛護兒女」　母衝進門合體！32秒片爆感人
蘇澳港拍到「海水快速倒退」　目擊者超毛！

蘇澳港拍到「海水快速倒退」　目擊者超毛！

全台有感地震！看護被晃醒　衝7旬長輩床邊用肉身保護

全台有感地震！看護被晃醒　衝7旬長輩床邊用肉身保護

玉山登山客攻頂遇強震！　狂驚呼：我真的要嚇死了

玉山登山客攻頂遇強震！　狂驚呼：我真的要嚇死了

吳卓源爆當小三！瘦子曖昧發文　3年前合作「已退IG追蹤」

吳卓源爆當小三！瘦子曖昧發文　3年前合作「已退IG追蹤」

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面