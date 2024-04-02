傳俄軍是神秘「哈瓦那症候群」禍首　克宮批毫無根據：跟我們無關

▲克宮否認俄羅斯與美國高官罹患「哈瓦那症候群」有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國五角大廈最近證實，國防部一名高官去年在立陶宛參加北約峰會期間，出現了類似於「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症狀。更令人驚訝的是，有美媒暗示，俄羅斯是這起事件的幕後黑手，不過克里姆林宮在當地4月1日對相關指控予以否認。

據路透社報導，拉脫維亞關注俄國新聞的《內幕》、德國《明鏡》與美國哥倫比亞廣播公司展開合作，對美國外交與情報人員頻頻罹患「哈瓦那症候群」一事進行了為期一年的調查。

這份3月31日在CBS《60分鐘》上公開的報告顯示，美國多名高官身上出現的「哈瓦那症候群」，可能與俄羅斯軍事情報局（GRU）旗下代號29155的單位所研發的聲波武器有關，而且29155部隊還有資深成員因開發「非致命聲學武器」而獲得獎勵和晉升。

▲五角大廈證實國防部有一名高官在2023年出席北約峰會時出現「哈瓦那症候群」症狀。（圖／路透社）

造成「哈瓦那症候群」的原因至今未明，但這個神秘疾病最早可以追溯到2016年。當時，美國為了令美古關係正常化，派出國務院官員常駐古巴，不料這些外交官卻出現頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難、記憶喪失等的症狀，引發雙方猜忌。

古巴傳出案例後，美國派駐世界各地的外交和情報人員也出現類似症狀，才讓美方開始重視「哈瓦那症候群」，並對此展開調查。今年2月，美國國家情報總監辦公室（ODNI）在2024年的威脅評估聲稱，外國對手不太可能導致這些神秘疾病，不過五角大廈最近卻傳出有國防部高官去年在北約峰會期間出現類似症狀。

這份調查報告曝光後，克里姆林宮發言人怒批，媒體有的相關指控「毫無根據」，「媒體多年來不斷誇大與『哈瓦那症候群』有關的話題，並將俄羅斯捲入這起事件中，但從來沒有人拿出任何令人信服的證據，足以證明這些毫無根據的指控不過是媒體的揣測而已」。