美國防高官也中招！北約峰會患神秘「哈瓦那症候群」　傳俄是禍首

▲五角大廈證實有國防高官在北約峰會期間出現「哈瓦那症候群」症狀。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國五角大廈證實，國防部一名高官去年在立陶宛參加北約峰會期間，出現了類似於「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症狀。更令人驚訝的是，有美媒暗示，俄羅斯是這起事件的幕後黑手，不過五角大廈暫時還未證實此事，僅表示情報部門正對此展開調查。

據美聯社報導，造成「哈瓦那症候群」的原因至今未明，但這個神秘疾病最早可以追溯到2016年。當時，美國為了令美古關係正常化，派出國務院官員常駐古巴，不料這些外交官卻出現頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難，以及嚴重程度不一的記憶喪失等的症狀，引發雙方猜忌，關係也進一步變得緊張起來。

古巴傳出案例後，美國派駐世界各地的外交和情報人員也出現類似症狀，才讓美方開始重視「哈瓦那症候群」，並對此展開調查。今年2月，美國國家情報總監辦公室（ODNI）在2024年的威脅評估聲稱，外國對手不太可能導致這些神秘疾病，不過五角大廈最近卻傳出有國防部高官去年在北約峰會期間出現類似症狀。

▲哈瓦那症候群的症狀包括頭痛、暈眩、疲累、噁心，以及記憶喪失等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

五角大廈發言人副手辛格（Sabrina Singh）2024年4月1日證實，國防部一名高官2023年在立陶宛參加北約峰會期間，出現了「與健康異常事件相似的症狀」，而情報部門目前正對此案展開調查。辛格強調，這名未透露姓名的官員不是防長奧斯汀（Lloyd Austin）去年參加會議時的代表團成員，但他「獨自出席了北約峰會」。

美國CBS節目《60分鐘》暗示，這起事件的幕後黑手與俄羅斯有關。對此，辛格表示，俄羅斯是否參與其中的問題也已一併交給情報部門進行調查。辛格以醫療隱私為由，拒絕說明受影響的國防官員有沒有需要尋求進一步的醫療照顧或停止履行職責。

古巴的事件研究人員表示，《60分鐘》並未提供任何科學依據，來證明「哈瓦那症候群」真的存在，「他們聲稱這是一種由神秘能量引發的新疾病，但哈瓦那症候群的症狀這麼多，其他普通的疾病也可能引發所謂的平衡問題、睡眠問題、頭暈和注意力難以集中，所以這不一定是所謂的神秘能量引起的」。