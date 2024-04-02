魚尾巴嘴中抖動！少年池塘玩水「活魚鑽喉嚨」　張嘴狂嘔送醫夾出

記者張寧倢／綜合外電報導

印度中部恰蒂斯加爾邦一名14歲少年，日前跳進一處池塘裡游泳戲水，一條魚離奇地游進他的嘴巴，甚至深入鑽到喉嚨裡，村民們折騰半天，仍舊無法幫他把魚抓出來，少年嘴裡開始流血，呼吸困難，最終被送醫處理。影片中，醫生將鑷夾伸入少年嘴裡時，還能看到半截黑色的魚尾巴似乎在掙扎擺動著。

▲印度14歲少年跳進池塘游泳，一條魚離奇地游進他的嘴巴，還鑽進喉嚨。（圖／翻攝自YouTube）

綜合News18等印度媒體報導，這起事件發生在詹吉查姆帕縣（Janjgir Champa）的城鎮阿卡爾塔拉（Akaltara），一名14歲少年到村裡的池塘游泳玩水，突然有一條魚跑進他的嘴裡，並且卡在喉嚨。

少年趕緊從池中爬出向附近村民驚慌求救，他比著一些手勢試圖告訴大家自己的嘴裡有一條魚。有人去通知少年的父母，有人則嘗試用手抓魚，村民失敗後便將少年送到阿卡爾塔拉一家社區衛生中心，那裡的醫護人員嘗試許久也沒有成功。

▲少年張嘴時可見魚尾露出。（圖／翻攝自YouTube）

隨著時間流逝，少年的嘴裡開始流血，呼吸出現困難，醫生判斷必須送到醫院處理，少年在家屬陪同下坐救護車，抵達比拉斯布爾市（Bilaspur）的一家私立醫院。

印度媒體取得的影片顯示，少年平躺著張大嘴巴，醫生用鑷子伸進他嘴裡，靠近喉嚨的部分露出了半截黑色的魚尾，似乎還在擺動，少年不斷噁心想吐。據報導，醫生最終夾出了那條卡在喉嚨的魚，體型大約有3英吋（7.6公分）長。

報導指出，醫生們對於第一次經手這種奇怪的病例感到驚訝，當地的村民們也很吃驚，因為村裡的人總是習慣去河流、池塘裡洗澡，卻從未發生過魚游進嘴巴裡的情形。