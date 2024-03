加拿大宣布重大醫改　女性避孕費用全免

▲加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland) 。(圖/路透)

文/中央社蒙特婁30日綜合外電報導

加拿大政府今天發表重大醫療改革的第一部分,宣布政府將全額負擔女性避孕費用。

加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)在多倫多一間藥局舉行記者會表示,政府將為900萬生育年齡婦女支付最廣泛使用的避孕方法,例如子宮內避孕器、避孕藥、植入式避孕器以及事後避孕藥。

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在社群媒體X上表示:「女性應能自由選擇她們需要的避孕工具,毋須受到成本的阻礙,因此,我們正在免費提供避孕工具。」

這項聲明補強2月公布的法案的第一部分,該法案一旦完成,將標誌著加拿大公共資助的醫療保健系統幾十年來最大規模的擴張。

這項新制度還將支付約370萬加拿大人的糖尿病藥物費用。

這項計畫將在未來幾年推出,屆時將有更多藥物被納入其中。

經濟合作暨發展組織(OECD)最近使用2021年資料編纂的報告發現,加拿大人均藥物支出高於除日本、德國和美國這3個成員國之外的所有成員國。

