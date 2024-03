美國又爆「船隻撞橋」事故　大橋、道路關閉

▲奧克拉荷馬州30日發生船隻撞橋事故。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國繼巴爾的摩凱伊橋26日遭船隻撞垮事故之後,類似事故30日在奧克拉荷馬州薩利索(Sallisaw)發生,一艘阿肯色河船隻航經阿肯色河時撞上橋梁。事發後,大橋、道路關閉,交通受到影響,但所幸這起事故並未造成人員傷亡。

美聯社報導,奧克拉荷馬州的這座橋梁橫跨阿肯色河,奧克拉荷馬州巡邏隊發言人莎拉斯圖爾特(Sarah Stewart)稱,接獲事故通報之後,已於當地下午1時25分關閉道路,進行交通管制,橋梁將會關閉直到能夠進行查驗為止。

船隻撞上這座橋的原因尚待確認,但所幸這起事件並未造成路面、船隻上的人員傷亡。

US-59 south of Sallisaw at the Kerr Reservoir is completely shut down at this time due to a barge that has struck the bridge. Troopers are diverting traffic away from the area. The bridge is going to be shut down until inspections of the bridge can be made. pic.twitter.com/IONAbvGOEk