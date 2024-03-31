吃完生日蛋糕「極度口渴」　10歲壽星疑食物中毒喪命

▲10歲女童吃完蛋糕後極度口可、口乾，隨後搶救不治身亡，她的妹妹則是出現嘔吐症狀。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印度旁遮普邦一名10歲女童24日和家人們一起切蛋糕慶祝生日，但她與家人卻開始出現嘔吐、極度口渴等身體不適的狀況，身為壽星的女童疑似食物中毒，隔日緊急送醫不治。

NDTV、India Today報導，10歲女童蔓薇（Manvi）24日晚間7時左右和家人慶生，切了透過網路訂購送來的蛋糕來吃，露出開心笑容，家人餵她吃蛋糕，氣氛和樂融融。沒想到就在當天晚上，全家人都出現身體不適。

女童爺爺哈爾班拉爾（Harban Lal）透露，家人吃下肚的蛋糕是透過網路訂購，孩子們出現嘔吐症狀，蔓薇則是感到極度口渴、嘴巴乾燥，最終前往附近醫院就醫。然而蔓薇的狀況不斷惡化，即便醫療人員給她輸氧，採取緊急處置，但仍無法挽救她的性命，宣告不治。

這家人推測蔓薇的妹妹可能是因為有嘔吐才保住性命，並宣稱當初訂購的巧克力蛋糕含有有毒物質才會鬧出人命，要求衛生部門對製作蛋糕的人採取行動。

已知蛋糕是由外送員領取送到女童家，但外送員領取蛋糕的商家卻否認蛋糕是他們家的。目前當地警方已針對此案展開調查，包括蛋糕來源。