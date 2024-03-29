銷量大輸華為！PC大廠裁1.3萬人　廣州廠「員工少一半」

▲美國PC大廠戴爾（Dell）去年裁員1.3萬人後，近日宣布將再次裁員。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國PC大廠戴爾（Dell）去年裁員1.3萬人後，近日宣布將再次裁員並限制外部招聘、進行員工重組。大陸媒體則表示，戴爾中國區前一波裁員數量非常多，廈門的工廠一年之間少了將近一半的人，中高階管理層的變動也相當大。

受到個人電腦銷售持續低迷影響，戴爾在上一個財年的兩輪裁員已裁撤1.3萬人，而25日卻宣布將再次裁員，並限制外部招聘、進行員工重組。截至今年2月，戴爾擁有12萬名員工，較前一年減少10％。

陸媒《快科技》報導，戴爾員工透露，戴爾在中國區的裁員非常多，廈門工廠一年之間少了將近一半的人，銷售團隊也縮減非常厲害，甚至中高管理層也變動非常大，據傳月底，還會有120名中國員工要離開。

戴爾去年8月進行第2波裁員時也證實，對核心銷售團隊進行了大幅度裁撤。

市調機構Canalys的最新數據顯示，在中國大陸2023年的市場中，戴爾電腦的出貨量僅314萬台，跌幅達44％；相比之下，華為出貨量為398.6萬台，增幅達11％，超過戴爾成為銷售量第3名，前兩名分別是聯想與惠普，銷售量為1553.6萬台與430.9萬台。