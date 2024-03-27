曾跟馬斯克鬧緋聞！　Google創辦人前妻「競選美國副總統」

▲華裔律師夏納漢（左）被選為小甘迺迪（右）的競選搭檔。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選獨立參選人小甘迺迪（John F. Kennedy）26日宣布，選擇華裔矽谷律師夏納漢（Nicole Shanahan）作為競選搭檔。夏納漢雖然是政治素人，卻有律師與慈善家等背景，同時是Google共同創辦人布林（Sergey Brin）前妻，2022年更被爆出，曾與科技富豪馬斯克（Elon Musk）發生一夜情。

38歲的夏納漢在加州奧克蘭（Oakland）長大，她形容自己的童年生活艱困，父親是愛爾蘭與德國血統的美國人，卻飽受藥物濫用之苦，還被診斷出思覺失調症，母親則是中國移民，一家人必須依賴政府津貼過活，有時甚至充滿暴力。

▲夏納漢是知名律師與慈善家。



不過，夏納漢長大後進入法學院，成為一名專利律師，2013年創立科技律師事務所，利用人工智慧（AI）分析專利組合，也創立Bia-Echo基金會，致力促進「生殖權益、刑事司法改革及健康宜居的地球」。她和布林所生的女兒罹患自閉症，因此開始捐款給加州大學與研究自閉症的「戴維斯心理研究所」（Davis's Mind Institute）。

▲夏納漢與布林的婚姻成為媒體焦點。（圖／達志影像）



不過，夏納漢在媒體上最知名的身分卻是布林前妻，2人於2018年結婚，並在2023年正式離婚。《華爾街日報》爆料，這段婚姻破裂的導火線，正是她與跟布林老友馬斯克發生一夜情。不過，夏納漢與馬斯克都對此否認。

夏納漢是矽谷知名律師兼慈善家，雖然沒有任何公職經驗或公職背景，但在被選為競選副手之前，就已經是小甘迺迪競選的最大金主。

小甘迺迪是美國已故前總統約翰．甘迺迪的侄子，也是知名的反疫苗陰謀論者，目前全美支持率約12%，使得民主黨人紛紛擔心，選民對於甘迺迪的憧憬，可能瓜分拜登選票。