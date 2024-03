美大橋遭貨輪撞斷20多人落水　船東緊急發聲明

記者趙蔡州/綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩一條大橋26日凌晨遭一艘懸掛新加坡旗的貨輪達利號(Dali)撞擊,橋體當場扭曲變形並斷裂成4截墜入水中,事件造成至少20多人連人帶車落水。事故發生後,達利號的船東表示,包含2名引水人在內的所有船員均平安,後續會全力配合當局釐清事故發生原因。

根據紐約時報(The New York Times)報導,肇事貨輪達利號(Dali)的船東Grace Ocean Investment Ltd於26日發布聲明,證實確實是達利號發生事故,達利號26日凌晨1時許(台北時間26日下午1時許)撞上巴爾的摩「法蘭西斯史考特基橋」(Francis Scott Key Bridge),經聯繫確認後,包含2名引水人在內全體船員均安。

▲達利號(Dali)撞斷法蘭西斯史考特基橋。(圖/路透社)

「法蘭西斯史考特基橋」全長約2.6公里,共有4線車道,1977年正式通車,橋梁以美國國歌作詞人命名,橫跨帕塔普斯科河(Patapsco River),連結帕塔普斯科河下游與巴爾的摩外港,是巴爾的摩重要的交通要道,也是695號州際公路的一部分。

美國海岸防衛隊指出,達利號26日凌晨1點27分撞上橋墩,警消在事故發生後火速關閉了所有車道。曝光的影片可以看見,達利號幾乎是直直朝著橋梁的橋墩前進,直到快要撞上前才突然緊急轉向,但已經來不及,數秒後船體撞上橋墩,接著橋面在10秒內斷裂成至少4截,連同多輛轎車一起墜入水中。

巴爾的摩消防局表示,事件造成至少20人墜落水中,目前已經展開搜救行動。馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)也宣布該州進入緊急狀態,並與正在進行救援的聯邦、州、地方機構保持密切聯繫,繼續評估並應對這起事件。

