美大橋遭貨輪撞斷20多人落水　船東緊急發聲明

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記者趙蔡州／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩一條大橋26日凌晨遭一艘懸掛新加坡旗的貨輪達利號（Dali）撞擊，橋體當場扭曲變形並斷裂成4截墜入水中，事件造成至少20多人連人帶車落水。事故發生後，達利號的船東表示，包含2名引水人在內的所有船員均平安，後續會全力配合當局釐清事故發生原因。

根據紐約時報（The New York Times）報導，肇事貨輪達利號（Dali）的船東Grace Ocean Investment Ltd於26日發布聲明，證實確實是達利號發生事故，達利號26日凌晨1時許（台北時間26日下午1時許）撞上巴爾的摩「法蘭西斯史考特基橋」（Francis Scott Key Bridge），經聯繫確認後，包含2名引水人在內全體船員均安。

▲達利號（Dali）撞斷法蘭西斯史考特基橋。（圖／路透社）

「法蘭西斯史考特基橋」全長約2.6公里，共有4線車道，1977年正式通車，橋梁以美國國歌作詞人命名，橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），連結帕塔普斯科河下游與巴爾的摩外港，是巴爾的摩重要的交通要道，也是695號州際公路的一部分。

美國海岸防衛隊指出，達利號26日凌晨1點27分撞上橋墩，警消在事故發生後火速關閉了所有車道。曝光的影片可以看見，達利號幾乎是直直朝著橋梁的橋墩前進，直到快要撞上前才突然緊急轉向，但已經來不及，數秒後船體撞上橋墩，接著橋面在10秒內斷裂成至少4截，連同多輛轎車一起墜入水中。

巴爾的摩消防局表示，事件造成至少20人墜落水中，目前已經展開搜救行動。馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）也宣布該州進入緊急狀態，並與正在進行救援的聯邦、州、地方機構保持密切聯繫，繼續評估並應對這起事件。