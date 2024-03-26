貨輪撞斷美大橋「船員狂喊Mayday」　他們火速衝去擋車成英雄

▲貨輪撞斷美大橋，州長證實船員在事故前曾發出求救訊後，表示船隻引擎失去動力。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩一座大橋26日凌晨遭一艘貨輪達利號（Dali）撞斷，造成6人失蹤。馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）表示，達利號在撞上橋墩前，就已經向當局發布求救訊號（Mayday），並聲稱船隻已失去動力，政府也因此能及時派人封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，「這些人都是英雄」。

根據美媒CNN報導，美國海岸防衛隊指出，達利號26日凌晨1點27分撞上橋墩。曝光的影片可以看見，達利號幾乎是直直朝著橋梁的橋墩前進，直到快要撞上前才突然緊急轉向，但已經來不及，數秒後船體撞上橋墩，接著橋面在10秒內斷裂成至少4截，連同數輛車子一起墜入水中。

事故發生後，一度有消息指出有20多人落水，不過馬裡蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）稍早證實，總共有8人落水失蹤，這些人都隸屬一間承包商，正在橋梁上進行施工作業，經搜救後目前已尋獲2人，其中1人沒有大礙，另1名身受重傷，已經送醫搶救，剩餘6人目前仍在持續搜救中。

馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）26日在記者會上表示，這次的事故並非恐怖攻擊，貨輪沒有故意要衝撞橋墩，且船員在船隻撞上橋墩前，曾經不斷發布求救訊號，聲稱達利號已經失去動力，也因此政府官員才能緊急封鎖橋梁出入口、阻止車輛進入，進而挽救了更多生命，「這些人都是英雄」。