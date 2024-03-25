才逃過大當機！麥當勞退出斯里蘭卡　12門市全數關閉

▲麥當勞在斯里蘭卡的12間門市全數關閉，不排除未來與新特許加盟商合作之後，重返當地。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麥當勞24日證實已結束與斯里蘭卡特許加盟商Abans的合作，當地12間門市全數關閉。麥當勞並未說明結束合作的確切原因，但有消息指出，麥當勞已因為當地門市衛生條件不佳，把原本的特許加盟商告上法院。

路透、The Economic Times報導，麥當勞已在20日結束與特許加盟商Abans的合作，當地門市在這之後仍持續營運數日，但到了24日這天，斯里蘭卡所有門市全部關閉。

麥當勞委任律師維傑瓦德內（Sanath Wijewardane）僅稱，總公司是因為經營標準問題才會結束合作，不排除未來與新的特許加盟商合作之後重返當地。斯里蘭卡特許加盟商Abans發言人則是拒絕針對上述情況置評。

然而根據當地媒體披露的消息，雙方結束合作的原因與門市衛生條件未達國際標準有關，且麥當勞已採取法律行動。斯里蘭卡可倫坡商業高等法院下令關閉麥當勞所有門市直到4月4日，等待調查。

麥當勞1998年進入斯里蘭卡市場，Abans在當地擁有12間門市。就在上周多國麥當勞門市因技術故障出現無法點餐的情況時，斯里蘭卡的麥當勞門市未受影響。