麥當勞糖醋醬其實是「這水果味」　網崩潰：最愛的食物毀了

▲麥克雞塊搭配糖醋醬是不少人的最愛。（圖／翻攝自Facebook／McDonald`s）

記者葉睿涵／編譯

麥克雞塊與糖醋醬被許多麥當勞粉絲認為是「最佳拍檔」，但糖醋醬的成分至今仍是個謎。最近，澳洲一名廣播主持人揭露，糖醋醬的味道其實就是「杏桃味」，讓不少網友不敢置信，更崩潰直呼「你毀了我最喜歡的醬汁」、「我再也不能吃糖醋醬了」。

網路媒體Unilad報導，麥當勞自1982年首次推出沾醬以來，糖醋醬一直被人們認為是麥克雞塊的絕配，但直至今日，人們依舊不清楚好吃的糖醋醬秘方為何，不料網上最近留言處的一段TikTok影片卻直接「毀掉了」這個人們最愛的食物。

影片中，澳洲廣播主持人菲利普斯（Lauren Phillips）點了麥當勞的外賣，並讓搭檔霍金斯（Jason Hawkins）享用他最愛的麥克雞塊。霍金斯才剛咽下沾有糖醋醬的雞塊不久，菲利普斯就突然語出驚人地說道，「你能相信嗎？這（醬）其實是杏桃味的。」

▲菲利普斯（左）告訴霍金斯（右）糖醋醬其實是杏桃味後，霍金斯難以接受地表示「你毀了我最愛的食物」。（圖／翻攝自TikTok）

霍金斯聞言，傻眼地扔掉了手中的雞塊，開始抱怨「我最討厭杏桃了！你為什麼要讓我知道醬汁裡有水果？我現在一吃雞塊就能聞到杏桃的味道。」而菲利普斯則打趣說道，「抱歉我毀了你最愛的食物。」

影片曝光後瞬間在網上引發熱議。不少麥當勞粉絲在得知糖醋醬真實的味道後，都感覺到十分震驚和失望，「我真的沒有辦法接受這是杏桃味」、「你毀了我最喜歡的醬汁」、「我再也不能吃糖醋醬了」。

輿論在網上發酵後，麥當勞並未出面對這個驚天消息作出任何回應，不過麥當勞澳洲官方TikTok建議，粉絲可以將冰淇淋浸入糖醋醬中試試味道。