美國月初就警告！俄羅斯可能出現大型攻擊　普丁駁斥：別恐嚇

▲俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日晚間發生恐怖攻擊，造成至少40人死亡，伊斯蘭國（ISIS）也宣稱犯案。事實上，美國駐莫斯科大使館在本月初就曾警告，極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，當時俄羅斯總統普丁駁斥警告，並稱這只是為了恐嚇俄羅斯人。

▲國駐莫斯科大使館本月初就發出恐攻警告。（圖／達志影像／美聯社）



根據Newsweek報導，克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）22日晚間發生恐攻，造成至少40人死亡、超過100人受傷；當時數名槍手闖入大廳後，直接對著人群開始掃射，並丟擲燃燒彈或手榴彈，儘管ISIS已宣稱犯案，但作案目的和細節仍不清楚。

事實上，美國駐莫斯科大使館在本月7日就曾發出警告稱，有極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，建議美國公民未來48小時內避免參加音樂會等大型活動。

美方當時建議公民避免出席大型活動、避開群眾，時刻注意當地媒體最新消息，並保持警惕。但當時美方並未提供更多相關細節，而當時俄羅斯總統普丁駁斥，這些警告都只是為了恐嚇俄羅斯人。

目前尚不清楚美國大使館當時發出警告的原因，也不清楚是否和22日發生的恐怖攻擊事件有關，現階段也尚未釐清是否有美國公民在音樂廳現場。

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